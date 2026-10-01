Se realizaron cinco allanamientos por una causa de robo en el barrio Ceferino de Viedma

Durante la tarde de este miércoles se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el barrio Ceferino, en el marco de una investigación por un hecho de robo.

1 de octubre de 2026
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Se realizaron cinco allanamientos por una causa de robo en el barrio Ceferino de Viedma
Se realizaron cinco allanamientos por una causa de robo en el barrio Ceferino de Viedma

Los procedimientos fueron coordinados por personal policial de distintas unidades y grupos especiales, quienes realizaron las diligencias en los domicilios vinculados a la investigación.

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa, que serán incorporados a la investigación judicial.

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Del operativo participaron efectivos de las Comisarías 34ª, 1ª y 38ª, la Subcomisaría 59ª, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y el COER.

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