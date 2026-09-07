Realizan el juicio contra un hombre que disparó a policías en el barrio Guido en Viedma

Comenzó en Viedma el debate oral y público contra un hombre acusado de efectuar disparos con un arma de fuego 9 milímetros en inmediaciones del barrio Guido y de disparar nuevamente al intentar darse a la fuga luego de ser advertido por personal policial. El juicio se extenderá durante los próximos tres días en la sala Anexo del Poder Judicial.

7 de septiembre de 2026

En la primera jornada se desarrollaron los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa y comenzó la producción de la prueba testimonial por parte de los primeros nueve testigos.

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En su alegato de apertura, la Fiscalía, integrada por Paula de Luque y Pablo Peralta, sostuvo que "se encuentra en condiciones de probar que, el 30 de mayo de 2025, el imputado se encontraba en inmediaciones del barrio Guido portando un arma calibre 9 milímetros sin la debida autorización legal con la que efectuó detonaciones antes de ser advertido por personal policial y posteriormente volvió a disparar cuando intentaba darse a la fuga".

Agregaron además que "luego de esos hechos, el acusado se recluyó en un departamento del mismo barrio y salió del lugar en horas de la noche, momento en el que fue aprehendido".

Peralta al desarrollar su alegato fue enfático en cuanto a que el hecho investigado constituye una “violenta agresión armada contra las fuerzas de seguridad del Estado” que “no quedará impune”, al considerar que hechos de estas características constituyen “el primer paso para desintegrar el tejido social" cuando los agredidos son quienes deben protegernos.

Para acreditar la acusación anticipó la declaración de 13 testigos, entre ellos los agentes de la comisaría del barrio Guido que intervinieron en el procedimiento, peritos que intervinieron en el análisis de las balas y vainas secuestradas, entre diferentes personas que brindarán información vinculada con la investigación.

María Paz Alvarez y Adrián Zimmermman a cargo de la Defensa técnica del imputado, adelantaron que no controvertirán que los disparos hayan ocurrido, sosteniendo en cambio que "el imputado no fue quien los efectuó". En ese sentido, centró su teoría del caso en tres cuestiones que buscará acreditar durante el debate.

En primer término, señaló que no se secuestró ningún arma de fuego al momento del hecho ni durante los allanamientos posteriores vinculados con el acusado. Como segundo punto, destacó que en las muestras tomadas al hombre (en el plazo válido para recabarlas) no se encontraron residuos de disparos.

Finalmente, Alvarez afirmó que el acusado no se encontraba en el lugar desde el cual se habrían realizado los disparos, sino en el interior de uno de los departamentos, donde colaboraba con una mudanza. Anticipó que dos testigos declararán sobre esta circunstancia y sostuvo que las dos primeras cuestiones planteadas por esa parte podrán corroborarse incluso mediante testimonios ofrecidos por la propia Fiscalía.

El debate oral y público que se desarrolla ante el tribunal conformado por los jueces Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi e Ignacio Gandolfi, continuará mañana a partir de las 8:30 horas en la misma sala.