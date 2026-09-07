Sempé denunció a CAMUZZI por reducir la atención presencial en Rio Negro

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y solicitó la intervención del ENARGAS ante la decisión de Camuzzi Gas del Sur de restringir la atención presencial al público.

7 de septiembre de 2026

“Estamos hablando de una empresa concesionaria de un servicio público esencial. No puede organizar su atención pensando solamente en la comodidad de la empresa. Tiene que organizarse pensando en las necesidades de los usuarios”, sostuvo Delgado Sempé.

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé denunció la reducción de los días de atención presencial de Camuzzi Gas del Sur y reclamó que la empresa garantice la atención de lunes a viernes y sin obligatoriedad de turno previo para los usuarios que necesiten realizar trámites personalmente.

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El legislador advirtió que esta restricción afecta a vecinos y familias, pero también a adultos mayores, comerciantes, gasistas matriculados y profesionales que necesitan realizar trámites, presentar documentación o resolver inconvenientes vinculados con el servicio.

“La tecnología tiene que ampliar derechos, no convertirse en una excusa para cerrar las puertas. La Oficina Virtual y los demás canales digitales pueden complementar la atención, pero no reemplazar el contacto presencial que muchos usuarios necesitan”, afirmó.

Delgado Sempé recordó que ya existe un antecedente concreto en Río Negro. En 2022, ante reclamos por la atención de Camuzzi, el ENARGAS estableció que quienes concurrieran espontáneamente a las oficinas comerciales debían ser atendidos en función de la capacidad disponible, aun sin turno previo. Además, el organismo regulador advirtió sobre las oficinas cerradas o con “atención parcializada”.

“Si ya existió una intervención para garantizar la atención presencial, no podemos permitir que volvamos para atrás. Los usuarios pagan todos los meses por un servicio público esencial y tienen derecho a encontrar las puertas abiertas cuando necesitan realizar un trámite o resolver un problema”, señaló.

En la presentación, Delgado Sempé solicitó que se informe qué días y horarios atiende presencialmente cada oficina de Camuzzi Gas del Sur en Río Negro, las razones de la reducción de la atención y que se determine si esta modalidad cumple con las obligaciones de la concesionaria.

“Pedimos algo absolutamente razonable: atención presencial de lunes a viernes, en horarios adecuados y sin turno obligatorio. Camuzzi presta un servicio público esencial y tiene que estar al servicio de los usuarios, no al revés”, concluyó Delgado Sempé.