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Pichetto fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro le entregó su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa, a Miguel Ángel Pichetto por su papel fundamental en la creación de la institución.

22 de octubre de 2026
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Pichetto fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Río Negro
Pichetto fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Río Negro

El acto se vivió en el Polideportivo del Campus en Viedma. Durante la jornada, se repasó cómo nació este proyecto en 2004 y la posterior sanción de la Ley Nº 26.330 en 2007.

En su clase magistral, denominada “Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro”, Pichetto recordó los intensos debates de la época y cómo se defendió la propuesta destacando que la UNRN se pensó con un modelo descentralizado para que las y los jóvenes rionegrinos puedan estudiar cerca de sus casas sin tener que irse

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