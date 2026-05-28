La Legislatura rionegrina evalúa un nuevo proyecto de bienestar animal con adopción consciente y salud pública

Un nuevo proyecto de ley busca fomentar el cuidado y la adopción consciente de mascotas en la provincia de Río Negro. Se trata de una iniciativa que propone instituir el 31 de julio de cada año como el “Día Provincial de la Adopción Responsable de Animales de Compañía”.

28 de mayo de 2026

La propuesta legislativa es de autoría de la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO-Unión Republicana) y cuenta con el acompañamiento de los parlamentarios de su bloque Juan Martin, María Laura Frei y Juan Murillo Ongaro.

Según los detalles del proyecto, la elección de la fecha tiene un valor simbólico, ya que busca rendir homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, considerado un destacado precursor de la protección animal en la República Argentina.

En sus fundamentos advierte sobre una crisis que está a la vista en las calles rionegrinas: la problemática creciente del abandono de perros y gatos. Los legisladores señalan que “miles de animales en situación de calle sufren de hambre, enfermedades, maltrato y reproducción descontrolada, lo cual genera un impacto directo no solo en el bienestar animal, sino también en la salud pública, la seguridad vial y el equilibrio ambiental”.

Frente a este escenario, los autores de la norma destacan que es fundamental promover políticas públicas que fomenten la convivencia responsable. Esto implica que adoptar no es solo brindar un hogar, sino garantizar alimentación adecuada, controles veterinarios, vacunación, esterilización, identificación y condiciones dignas de vida. Además, el documento cita estudios que demuestran que el respeto por los animales es un indicador de convivencia social saludable que ayuda a prevenir conductas violentas en la comunidad.