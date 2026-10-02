En UPCN hay expectativa por la resolución de la Cámara Laboral de Viedma ante la medida cautelar presentada por el control biométrico en Salud
Desde la UPCN Seccional Río Negro "seguimos con enorme expectativa la resolución de la Cámara Laboral de Viedma ante la medida cautelar que presentamos contra la aplicación obligatoria del sistema de reconocimiento facial en el Ministerio de Salud provincial".
Nuestra presentación judicial busca resguardar a aquellos compañeros y compañeras que manifestaron su expresa oposición a la implementación de este mecanismo de control biométrico, entendiendo que vulnera sus garantías fundamentales y el derecho a la privacidad. El cuestionamiento comprende además la utilización de la geolocalización vinculada al registro de asistencia, lo que amplía el alcance del sistema al involucrar no sólo datos biométricos del rostro, sino también información sobre la ubicación de cada trabajador.
Confiamos plenamente en la Justicia laboral y, sobre todo, en su independencia. Para los trabajadores, el fuero laboral siempre ha tenido un significado fundamental porque es el ámbito donde se discuten y garantizan nuestros derechos. Esa independencia resulta indispensable cuando lo que se cuestiona es un exceso o una decisión intempestiva tomada por otro poder del Estado.
Este proceso judicial sienta un precedente central sobre los límites del control estatal en los ámbitos de trabajo. No se trata únicamente del debate alrededor del reconocimiento facial y la protección de datos biométricos, sino de qué respuesta encontramos las y los trabajadores cuando sentimos que una medida estatal atropella nuestros derechos laborales. Estamos frente a un sistema que exige entregar datos del rostro y registrar la ubicación del trabajador para acreditar su asistencia, una combinación que lleva la discusión mucho más allá de un simple mecanismo de control horario.
Saber que existe una Justicia laboral autónoma genera tranquilidad. Significa que las condiciones de trabajo y los derechos de la gente no quedan a merced del arbitrio de quien ocupa circunstancialmente un cargo en el Estado, sino que existe un límite institucional claro.
Desde UPCN ratificamos nuestro compromiso ineludible en la defensa de las condiciones de trabajo, la dignidad laboral y la privacidad de todos los empleados públicos de Río Negro.