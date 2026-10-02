En UPCN hay expectativa por la resolución de la Cámara Laboral de Viedma ante la medida cautelar presentada por el control biométrico en Salud

Desde la UPCN Seccional Río Negro "seguimos con enorme expectativa la resolución de la Cámara Laboral de Viedma ante la medida cautelar que presentamos contra la aplicación obligatoria del sistema de reconocimiento facial en el Ministerio de Salud provincial".

2 de octubre de 2026

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En UPCN hay expectativa por la resolución de la Cámara Laboral de Viedma ante la medida cautelar presentada por el control biométrico en Salud

Nuestra presentación judicial busca resguardar a aquellos compañeros y compañeras que manifestaron su expresa oposición a la implementación de este mecanismo de control biométrico, entendiendo que vulnera sus garantías fundamentales y el derecho a la privacidad. El cuestionamiento comprende además la utilización de la geolocalización vinculada al registro de asistencia, lo que amplía el alcance del sistema al involucrar no sólo datos biométricos del rostro, sino también información sobre la ubicación de cada trabajador. Confiamos plenamente en la Justicia laboral y, sobre todo, en su independencia. Para los trabajadores, el fuero laboral siempre ha tenido un significado fundamental porque es el ámbito donde se discuten y garantizan nuestros derechos. Esa independencia resulta indispensable cuando lo que se cuestiona es un exceso o una decisión intempestiva tomada por otro poder del Estado.

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