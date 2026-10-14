Suspenden el servicio del Tren Patagónico el fin de semana por trabajos en las vías

Tras el incidente ocurrido por las condiciones meteorológicas extremas que afectaron a la región, que provocaron el descarrilamiento de su locomotora principal, el Tren Patagónico suspendió el servicio Viedma – Bariloche previsto para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre. Personal continúa con las tareas de reparación y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria para restablecer las condiciones necesarias para la circulación.

14 de octubre de 2026

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Suspenden el servicio del Tren Patagónico el fin de semana por trabajos en las vías

Las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua registrados en la región provocaron daños en la infraestructura ferroviaria, incluido el levantamiento de un tramo de vía, lo que ocasionó el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio. Tras el incidente, se llevaron adelante las tareas correspondientes y se coordinó el traslado de los pasajeros, quienes arribaron a destino sin mayores demoras. Actualmente, el personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para avanzar en la recomposición de la infraestructura afectada.