El gremio de UPCN, con un fuerte comunicado contra el Gobierno y ATE, se pronunció luego de la aprobación del pase a planta permanente para más de 4200 trabajadores contratados en Rio Negro

7 de agosto de 2026

Sin embargo, todas las maniobras del gobierno solo buscan cooptar a una conducción sindical para recortar los derechos de los trabajadores.

El gremio le recordó al Gobierno que "artículo 51 de la Constitución de Río Negro establece con claridad las condiciones para el ingreso al Estado: idoneidad, eficiencia, concursos públicos, estabilidad laboral y prohibición de discriminación.

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Cabe preguntarse: ¿en qué se beneficiaron realmente los empleados públicos desde que se consolidó esta perversa alianza entre el Gobernador y ATE?

​¿Sabrá el legislador López cuánto cobraría si estuviera en su puesto de planta permanente de la salud pública? Tal vez por eso este camaleón político lleva casi 20 años viviendo de la función pública bajo distintas camisetas: con el Frente para la Victoria en 2007, con el radicalismo en la Concertación para el Desarrollo en 2011 y con Juntos Somos Río Negro hasta la fecha. Por supuesto siempre resguardado en la lista sábana, ya que la única vez que compitió de manera individual salió cómodo en tercer lugar. A este ritmo, cabe dudar si al menos logró completar el álbum de figuritas del mundial.

​Lo que ocurrió con la ley que se aprobó no es una concesión ni un favor: es una obligación constitucional del Estado. No permitamos que distraigan la atención con «caramelos de plástico» ni tapen lo verdaderamente urgente: que los trabajadores perciban sueldos dignos y acordes a las tareas que realizan día a día.