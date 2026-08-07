Solicitan tres años de prisión condicional para un hombre en Viedma que abusó de de un niña de 12 años

Un hombre que abusó sexualmente de una niña al realizarle tocamientos en su cuerpo, participó de la audiencia de cesura en la que la Fiscalía y su abogado particular pidieron la pena pretendida. De la instancia también participó el Defensor de Niñas, niños y adolescentes representando a la vícitima que tenía 12 años de edad cuando se produjeron los hechos.

7 de agosto de 2026

En el juicio de cesura se escuchó primero a dos testigos de la defensa, amigos del imputado; luego de ello se desarrollaron los alegatos. El fiscal Francisco Marano fue el primero en hacer uso de la palabra, sostuvo que el único atenuante era la ausencia de antecedentes penales del hombre para desarrollar seguidamente los agravantes vinculados con la naturaleza de los hechos, el contexto en el que fueron cometidos y la extensión del daño causado.

El debate oral y público realizado durante la primera semana del mes de mayo, se compuso de tres jornadas en la que se reprodujeron las dos cámaras Gesell en las que la niña brindó su testimonio y se escuchó la versión de una decena de testigos. El 15, el magistrado interviniente dictó el veredicto de culpabilidad del acusado en dos hechos de abuso sexual simple.

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Explicó así que ambos episodios ocurrieron durante reuniones familiares, incluso uno de ellos tuvo lugar mientras se celebraba el cumpleaños número doce de la víctima. Indicó que el aprovechamiento de ámbitos de confianza y seguridad constituyó un elemento de especial gravedad.

En cuanto a las condiciones personales del imputado, el fiscal sostuvo que distintas personas convocadas por la defensa lo describieron como una persona apreciada por su entorno y consideró que justamente esa relación de confianza con el grupo familiar fue el medio que permitió la comisión de los hechos. En ese sentido, afirmó que el vínculo de amistad con el padre de la víctima influyó en el temor de la niña de que no creyeran en lo que decía y generó en su progenitor un fuerte sentimiento de culpa.

Respecto de las consecuencias para la víctima, la Fiscalía aludió a las declaraciones de tres psicólogas: quien atendió a la niña, la forese y quien evaluó las cámaras gesell. Sostuvo que se acreditó que la niña presentaba características de personalidad retraída, tranquila y reservada que signaron su silencio y se profundizaron con las consecuencias que le produjeron los hechos. Las profesionales coincidieron en que luego de los mismos ella se distanció de sus vínculos, afrontó situaciones de angustia, sentimientos de culpa, episodios de autolesión y manifestaciones de malestar físico.

Finalmente solicitó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional junto con reglas de conducta que incluyan la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima, su familia y el domicilio donde residen y la asistencia obligatoria a un tratamiento psicoterapeútico, todo ello por el mismo tiempo de la pena.

Juan José Alvarez Costa, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, compartió los argumentos de la Fiscalía y puso especial énfasis en los agravantes relacionados con el aprovechamiento del vínculo de confianza. Señaló que el hombre utilizó la relación de amistad con el padre de la víctima para realizar los tocamientos durante saludos habituales y sostuvo que esa circunstancia contribuyó al silencio de la niña.

Hizo referencia además a la versión de la víctima y a las conclusiones de los equipos periciales sobre las consecuencias emocionales que sufriera. También destacó los testimonios del preceptor y de la agente sanitaria de la localidad, las primeras personas adultas ante las que pudo relatar lo sucedido y remarcó especialmente la asimetría existente entre víctima y victimario al momento de los hechos. Adherir al pedido de pena formulado por la Fiscalía.

Por su parte, la defensa particular solicitó la imposición del mínimo legal de seis meses de prisión con diversos argumentos, entre ellos que no había sido acreditada la existencia de stress postraumático. Luego de ello el hombre sostuvo su inocencia ante el juez de juicio Carlos Reussi, quien dará a conocer su sentencia en el término de los próximos tres días hábiles.