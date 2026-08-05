Detienen en Patagones a un hombre que tenía unos 50 emboltorios de cocaína

El fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N°19, el Juzgado de Garantías N.º 3 ordenó la detención de Federico Gastón Manquenao, que fue encontrado en la vía pública con varios envoltorios de cocaína.

5 de agosto de 2026
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Detienen en Patagones a un hombre que tenía unos 50 emboltorios de cocaína
Detienen en Patagones a un hombre que tenía unos 50 emboltorios de cocaína

La aprensión de Manquenao se produjo el pasado 1° de agosto de 2026, en horas de la noche, cuando personal de la Estación de Policía Comunal que realizaba tareas de prevención advirtió la presencia de un hombre a bordo de una motocicleta marca Brava de color negro, en la intersección de las calles Boulevard Moreno y Emma Nozzi de Carmen de Patagones

Al advertir la presencia policial e intentar evadir el control, los efectivos lograron interceptar al conductor en inmediaciones de calle Buenos Aires de aquella localidad.

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En la riñonera que llevaba, la policía encontró un total de 37 envoltorios de nylon con cocaína, de acuerdo a la prueba de orientación que se realizó sobre la sustancia. También, se incautó su teléfono celular y el dinero en efectivo que tenía en su poder.

Ante la flagrancia y los indicios de comercialización bajo la modalidad de entrega a domicilio, el fiscal Del Cero, dispuso de urgencia un allanamiento sobre la vivienda de Manquenao, ubicada en la calle José María Mascarello al 700.

En el departamento encontraron otros 10 envoltorios de cocaína, una balanza digital de precisión, más de 30 recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, un segundo celular, una netbook y unidades de almacenamiento digital.

Manquenao quedó detenido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas directamente para su consumo.

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