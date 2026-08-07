"Esta ley que alcanza a más de 4200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha"

ATE celebró en la puerta de la Legislatura rionegrina la aprobación de la ley de pase a planta permanente para más de 4200 agentes, el número más grande de los últimos tres grandes procesos impulsados y acordados por el sindicato durante los últimos años.

7 de agosto de 2026
Compartir
"Esta ley que alcanza a más de 4200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha"
"Esta ley que alcanza a más de 4200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha"

Desde anoche, cientos de estatales montaron una vigilia para defender un proyecto histórico convertido en ley, que otorga estabilidad laboral a todos los trabajadores contratados bajo distintas modalidades que hayan ingresado al 31 de diciembre de 2025.

“Dijimos que sin lucha no hay logros, y este sindicato no bajó nunca los brazos para volver a conquistar hoy plena estabilidad en el empleo público”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE.

Publicidad

“Esta ley que alcanza a más de 4200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha, porque nunca resignamos nuestras banderas, ni en momentos tan horribles como este que atraviesa el país”, agregó el dirigente.

“También logramos que la redacción final comprenda a quienes hoy cumplen servicios bajo la modalidad Hora Cátedra, ya que el proceso alcanzará a todos aquellos que, prestando tareas de manera normal, se hayan incorporado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de su modo de contratación”, explicó Vicente.

“La estabilidad laboral es un derecho que establece la Organización Internacional del Trabajo y que al Estado rionegrino no le cuesta un peso más. Otorga mejores condiciones de trabajo que redundan en mejores servicios púbicos. Su aprobación es un mensaje simbólico fuerte”, dijo.

Alrededor del 35% del personal que ingresará a la plata está comprendido en las leyes 1904 y 1844 de salud pública. El resto se distribuye en Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno y Turismo, entre otros organismos.

Para que la incorporación de los agentes sea efectiva en los tiempos previstos por la ley, éstos deberán rendir evaluaciones teóricas virtuales del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), aprobar un examen de idoneidad y un control psicofísico y no registrar sanciones ante la Junta de Disciplina.

Otras noticias de Rio Negro

Lo acusaron de abusar de su expareja y lo absolvieron por el beneficio de la duda

Lo acusaron de abusar de su expareja y lo absolvieron por el beneficio de la duda

7 de agosto de 2026
"La estabilidad laboral no puede ser utilizada como una herramienta de campaña ni como moneda de especulación política"

"La estabilidad laboral no puede ser utilizada como una herramienta de campaña ni como moneda de especulación política"

7 de agosto de 2026
"​¿Sabrá el legislador López cuánto cobraría si estuviera en su puesto de planta permanente de la salud pública?"

"​¿Sabrá el legislador López cuánto cobraría si estuviera en su puesto de planta permanente de la salud pública?"

7 de agosto de 2026
Rionet Flow

Más noticias

La policía investiga una red de pedofilia que captaba menores en Cipolletti y hay dos detenidos
Judiciales

La policía investiga una red de pedofilia que captaba menores en Cipolletti y hay dos detenidos

7 de agosto de 2026
Solicitan tres años de prisión condicional para un hombre en Viedma que abusó de de un niña de 12 años
Judiciales

Solicitan tres años de prisión condicional para un hombre en Viedma que abusó de de un niña de 12 años

7 de agosto de 2026
Detienen en Patagones a un hombre que tenía unos 50 emboltorios de cocaína
Judiciales

Detienen en Patagones a un hombre que tenía unos 50 emboltorios de cocaína

5 de agosto de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9