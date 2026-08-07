ATE celebró en la puerta de la Legislatura rionegrina la aprobación de la ley de pase a planta permanente para más de 4200 agentes, el número más grande de los últimos tres grandes procesos impulsados y acordados por el sindicato durante los últimos años.

7 de agosto de 2026

“Dijimos que sin lucha no hay logros, y este sindicato no bajó nunca los brazos para volver a conquistar hoy plena estabilidad en el empleo público”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE.

Desde anoche, cientos de estatales montaron una vigilia para defender un proyecto histórico convertido en ley, que otorga estabilidad laboral a todos los trabajadores contratados bajo distintas modalidades que hayan ingresado al 31 de diciembre de 2025.

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“Esta ley que alcanza a más de 4200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha, porque nunca resignamos nuestras banderas, ni en momentos tan horribles como este que atraviesa el país”, agregó el dirigente.

“También logramos que la redacción final comprenda a quienes hoy cumplen servicios bajo la modalidad Hora Cátedra, ya que el proceso alcanzará a todos aquellos que, prestando tareas de manera normal, se hayan incorporado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de su modo de contratación”, explicó Vicente.

“La estabilidad laboral es un derecho que establece la Organización Internacional del Trabajo y que al Estado rionegrino no le cuesta un peso más. Otorga mejores condiciones de trabajo que redundan en mejores servicios púbicos. Su aprobación es un mensaje simbólico fuerte”, dijo.

Alrededor del 35% del personal que ingresará a la plata está comprendido en las leyes 1904 y 1844 de salud pública. El resto se distribuye en Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno y Turismo, entre otros organismos.

Para que la incorporación de los agentes sea efectiva en los tiempos previstos por la ley, éstos deberán rendir evaluaciones teóricas virtuales del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), aprobar un examen de idoneidad y un control psicofísico y no registrar sanciones ante la Junta de Disciplina.