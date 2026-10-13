La localidad de San Javier inauguró su acceso pavimentado con fondos del VMOS

La pavimentación del acceso a San Javier marca un día histórico para la provincia y cumple un anhelo de toda la comunidad. La obra quedó inaugurada hoy, en un emotivo acto, tal como lo había comprometido el Gobernador Alberto Weretilneck. Los trabajos mejoran la conectividad y la seguridad vial, transformando los recursos de la actividad hidrocarburífera en mejoras concretas para la vida de las familias rionegrinas.

13 de octubre de 2026

El proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad, que durante años convivió con las dificultades de un acceso de tierra, especialmente los días de lluvia. Hoy, esa realidad empieza a quedar atrás con una infraestructura histórica, que mejora la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

La jornada tiene un significado especial: San Javier ya cuenta con su acceso totalmente renovado y Río Negro inaugura la primera obra financiada con los fondos obtenidos por el Gobernador Weretilneck a partir del acuerdo con las empresas que integran el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Es el primer resultado concreto de una decisión política que busca que las grandes inversiones energéticas se traduzcan en obras y oportunidades para toda la provincia.

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Con una inversión superior a los $3.300 millones y 10 meses de trabajo, la intervención comprendió la pavimentación de más de 2.100 metros desde la Ruta Nacional 3, la resolución de problemas hídricos, la construcción de un nuevo sifón bajo la ruta, la reparación de una alcantarilla y la ejecución de un derivador de tránsito con iluminación.

La nueva infraestructura garantiza una conexión más segura y confiable para vecinos, productores y visitantes, incluso ante condiciones climáticas adversas.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó el valor de una obra que trasciende su dimensión técnica y económica. Señaló que se trata de concretar el viejo anhelo de una comunidad que esperó durante años y remarcó que, sin los recursos del bono VMOS, hubiera sido imposible llevar adelante los trabajos. Además, subrayó que el acceso pavimentado “le cambia la vida a San Javier”, al aportar dignidad y nuevas oportunidades para sus habitantes.

Por su parte, la jefa comunal, Gladys Almuna, celebró la concreción de esta demanda histórica y recordó las dificultades que enfrentaban los vecinos cada vez que llovía, cuando el barro complicaba la circulación y obligaba a realizar tareas de reparación. Esta situación afectaba desde el traslado de ambulancias hasta la llegada de docentes a la localidad. “Con la nueva pavimentación, San Javier deja atrás esos obstáculos y gana seguridad, previsibilidad y mejores tiempos de conexión con Viedma”, destacó.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, puso en valor los trabajos realizados para resolver tanto las necesidades viales como los problemas vinculados al escurrimiento del agua. También expresó su emoción por llegar a la inauguración junto a la comunidad, después de haber comenzado las tareas desde cero.

La pavimentación constituye una mejora estructural para el Valle Inferior y representa, además, un ejemplo concreto del nuevo rumbo productivo de Río Negro: los recursos generados por las inversiones energéticas comienzan a transformarse en infraestructura que llega a las comunidades y mejora la vida cotidiana de sus habitantes.

También estuvieron presentes el intendente de Viedma, Marcos Castro; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; el secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, uno de los principales impulsores de la obra. Participaron legisladores provinciales, intendentes de localidades cercanas, autoridades y decenas de vecinos que acompañaron este momento histórico.

San Javier crece: se inauguró el tendido eléctrico para 36 lotes

Como parte de la jornada, también quedó inaugurado el tendido eléctrico con alumbrado público destinado a 36 lotes para familias de San Javier. Los trabajos incluyeron la instalación de un transformador, 300 metros de red de baja tensión y 31 luminarias LED, con una inversión superior a los $159 millones.

La infraestructura permitirá garantizar el acceso a servicios esenciales y acompañar el crecimiento de la localidad. La adjudicación de los lotes a sus beneficiarios se realizará mediante el correspondiente sorteo.

La inauguración de ambas obras abre nuevas oportunidades para San Javier. Para la gestión local, el acceso pavimentado representa también un punto de partida para impulsar nuevos proyectos, entre ellos una estación de servicio y obras necesarias para la comunidad, como la terminación de la sala velatoria, la ampliación del cordón cuneta y el desarrollo de la red cloacal.