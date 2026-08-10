La justicia rionegrina reconoció la identidad de cuatro generaciones familiares para facilitar un trámite de ciudadanía italiana

Errores en nombres, apellidos y edades arrastrados durante más de un siglo se habían convertido en un obstáculo para que una joven pudiera acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana.

10 de agosto de 2026

La mujer promovió una información sumaria, un procedimiento judicial destinado a obtener una declaración de certeza sobre hechos que no son controvertidos, pero que producen efectos jurídicos. Explicó que las autoridades italianas exigen una coincidencia absoluta entre la documentación emitida en ambos países y que las diferencias detectadas impedían acreditar la continuidad de su línea de descendencia.

Las diferencias entre las partidas emitidas en Argentina y los registros italianos impedían acreditar de manera ininterrumpida su vínculo con los antepasados inmigrantes, un requisito indispensable para avanzar con el trámite. Ante esa situación, el fuero de Familia de Bariloche declaró que distintas variantes registradas en la documentación correspondían a las mismas personas y reconstruyó la identidad documental de cuatro generaciones familiares.

Publicidad

El expediente permitió revisar documentación que abarcaba cuatro generaciones familiares. La jueza declaró que distintas variantes de nombres y apellidos asentadas en partidas argentinas e italianas correspondían, en realidad, a las mismas personas. También rectificó errores en las edades consignadas en partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que se habían repetido a lo largo del tiempo.

Entre las inconsistencias reconocidas por la sentencia figuraban nombres castellanizados, diferencias en la escritura de apellidos y edades incorrectamente registradas en distintos actos del estado civil. Según explicó la solicitante, muchas de esas variaciones se originaron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando era frecuente que los datos de los inmigrantes italianos fueran asentados con errores por dificultades idiomáticas o por la forma en que se confeccionaban los registros de la época.

Durante el trámite intervinieron el Ministerio Público Fiscal y el Registro Civil de la provincia de Santa Fe. El organismo no formuló objeciones respecto de las declaraciones de identidad ni de las rectificaciones de edades solicitadas y solo requirió documentación adicional para modificar la nacionalidad consignada de una ascendiente. Como no pudo reunir esa prueba, la mujer desistió de ese único punto del planteo.

Al analizar el caso, la jueza destacó que la finalidad de este tipo de procesos es brindar certeza sobre hechos que no presentan controversia cuando esa declaración resulta necesaria para producir efectos jurídicos. Con ese criterio, concluyó que la documentación argentina e italiana incorporada al expediente acreditaba suficientemente que las distintas variantes de nombres y apellidos correspondían a las mismas personas y que las diferencias en las edades respondían a errores registrales.

La sentencia declaró la identidad documental de los ascendientes involucrados y rectificó las edades consignadas en distintas partidas civiles. De ese modo, la joven podrá presentar una cadena documental uniforme para continuar el trámite de reconocimiento de la ciudadanía italiana, que hasta ahora permanecía trabado por inconsistencias acumuladas durante más de un siglo.