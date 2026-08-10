La Capital rionegrina suma más vuelos a partir de este lunes desde Buenos Aires

Viedma tendrá seis frecuencias semanales con Buenos Aires. A través de la gestión colectiva del Gobierno de Río Negro con organismos, la nueva programación ampliará y mejorará las posibilidades de viajar durante toda la semana y facilitará el acceso al Camino de la Costa, Las Grutas, San Antonio, Sierra Grande y Playas Doradas.

10 de agosto de 2026

La incorporación de dos vuelos representa un aumento del 50% en la conexión entre Viedma y Aeroparque, y se enmarca en una serie de esfuerzos conjuntos entre el Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el ENVITUR y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

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Con servicios distribuidos entre la mañana y la tarde, será posible organizar escapadas, viajes de trabajo y estadías más extensas, además de combinar diferentes destinos del litoral rionegrino dentro de un mismo recorrido.

Viedma funciona como punto de partida para conocer la desembocadura del río Negro, El Cóndor y la Ruta Provincial 1. El Camino de la Costa atraviesa playas, acantilados, áreas naturales protegidas y pequeñas localidades junto al mar, y permite continuar el viaje hacia San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

La ampliación de la conexión aérea coincide con el lanzamiento de la temporada de avistaje de ballenas, previsto para el 14 de agosto en Las Grutas. La llegada de la ballena franca austral al Golfo San Matías suma una experiencia singular a los recorridos costeros y ofrece una oportunidad para dar mayor visibilidad a los atractivos turísticos de la región durante todo el año.

La Secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda, destacó: “Estas nuevas frecuencias permiten pensar a Viedma como una puerta de entrada a toda la Costa Atlántica. Quienes llegan en avión pueden recorrer el Camino de la Costa, encontrarse con las ballenas en el Golfo San Matías y descubrir propuestas de naturaleza, gastronomía y aventura en distintos destinos de la región”.

Más oportunidades para el desarrollo productivo

La Secretaria también remarcó la importancia de la ampliación teniendo en cuenta “el movimiento de las empresas en base a los proyectos productivos que tiene Río Negro”. “Contamos con muchos viajes corporativos y esto va de la mano con la generación de empleo y el desarrollo económico que atraviesa nuestra provincia”.

Quienes viajen en la ruta Buenos Aires–Viedma con Aerolíneas Argentinas también podrán presentar su tarjeta de embarque y acceder, hasta el 30 de septiembre, a beneficios ofrecidos por prestadores turísticos. En Viedma habrá promociones 3x2 en alojamientos, un 15% de descuento en excursiones y hasta un 15% en alquiler de vehículos.

En Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este se ofrecerán descuentos en avistaje de ballenas y promociones 3x2 en alojamientos, excursiones terrestres y astroturismo. Sierra Grande y Playas Doradas sumarán beneficios en trekking, astroturismo y gastronomía.

Los lunes, martes y jueves, los vuelos saldrán desde Aeroparque a las 7 y llegarán a Viedma a las 8.45. El regreso partirá a las 9.25 y arribará a Buenos Aires a las 11. Los miércoles, viernes y domingos, la salida será a las 15.20, con llegada a Viedma a las 17.05, mientras que el regreso partirá a las 17.45 y llegará a Aeroparque a las 19.20.

La posibilidad de contar con más frecuencia de vuelos repercute de manera directa en la comunidad: “Es un beneficio importante para la gente” afirmó Mario, quien vuela regularmente en esta ruta. “Es muy positivo para la ciudad, trae muchos beneficios también teniendo en cuenta los proyectos con los que cuenta la Provincia” aseguró otro pasajero frecuente.



Alonso, oriundo de San Antonio Oeste, relató que “vuelo regularmente, por lo que es una gran noticia que se amplíe la frecuencia. Es totalmente beneficioso para la gente porque incluso muchos tenían que viajar desde Trelew y ahora pueden hacerlo desde acá, ayuda a planificar y también ante contingencias brinda más opciones, teniendo en cuenta también que hay buenos precios”.

Con más frecuencias, horarios complementarios y beneficios para recorrer distintos destinos, la nueva programación amplía las alternativas para conocer una costa que combina mar, fauna, naturaleza, gastronomía y actividades para disfrutar en todas las estaciones.