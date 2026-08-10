El peronismo quiere que Weretilneck informe quiénes serán los beneficiarios de las obras de riego y electrificación financiadas por el BID

Vamos con Todos y PJ – Nuevo Encuentro reclamaron información sobre las tierras fiscales entregadas a empresas y particulares argentinos y extranjeros y quieren conocer quiénes serán los beneficiarios de las obras de riego y electrificación financiadas con el crédito obtenido por Weretilneck ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

10 de agosto de 2026

El pedido de informes, presentado por José Luis Berros, María Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, junto a Daniel Belloso, Alejandra Mas, Leandro García y Luis Ivancich, busca reconstruir el mapa de las tierras fiscales adjudicadas, concesionadas o regularizadas desde 2012 hasta julio de 2026.

El peronismo rionegrino puso bajo la lupa el destino de las tierras de la provincia y reclamó al Gobierno de Alberto Weretilneck información precisa sobre qué tierras fiscales fueron adjudicadas a personas y empresas argentinas, cuáles terminaron en manos extranjeras y quiénes son actualmente sus titulares.

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Pero además incorpora una pregunta de enorme importancia política: ¿quiénes son los propietarios de las tierras que serán beneficiadas por las obras de riego y electrificación que la provincia ejecutará con el financiamiento externo recientemente obtenido por Weretilneck ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

Los legisladores exigieron que el Gobierno detalle qué tierras serán alcanzadas por el Programa de Desarrollo Productivo Rural de Río Negro, cuál es su superficie, dónde están ubicadas, quiénes son sus titulares dominiales y qué relación existe entre esas propiedades y las obras financiadas mediante el crédito internacional.

¿TIERRAS PARA QUIÉNES?

Desde los bloques remarcaron que no alcanza con conocer cuánto dinero recibió la provincia ni qué obras se anuncian. También es necesario saber quiénes serán los beneficiarios concretos de esa inversión pública. “Si Río Negro toma deuda para financiar obras de riego, queremos saber exactamente sobre qué tierras se va a invertir, quiénes son sus propietarios y quiénes se van a beneficiar con esas obras. La plata la pone el Estado y los rionegrinos tienen derecho a saber quiénes reciben el beneficio”, sostuvo José Luis Berros.

El pedido exige además que se informe, desde 2012, cuántas tierras fiscales fueron adjudicadas o regularizadas a personas físicas argentinas, cuántas a sociedades constituidas en el país y cuántas a personas o empresas extranjeras, con identificación de los beneficiarios, ubicación, superficie, precio de adjudicación y expediente administrativo.

También se solicita conocer las operaciones posteriores realizadas sobre tierras que originalmente fueron fiscales, para determinar si esas parcelas cambiaron de manos, quiénes fueron sus compradores y quiénes son sus actuales propietarios. “Queremos saber quién recibió la tierra, quién la compró después, quién la posee hoy y quién va a beneficiarse mañana con las obras de infraestructura que paga el Estado. No puede haber zonas grises cuando hablamos del patrimonio territorial de Río Negro”, afirmó Berros.

“No nos oponemos al desarrollo ni a las obras de riego. Todo lo contrario: queremos que la inversión pública sirva para generar trabajo, producción y arraigo y por eso oportunamente lo apoyamos al momento de la incorporación presupuestaria. Pero si el Estado se endeuda para llevar infraestructura a determinadas tierras, tenemos que saber quiénes son los beneficiarios. Eso se llama transparencia”, enfatizó.

El peronismo rionegrino reclamó así un verdadero mapa de la propiedad de la tierra en la provincia, que permita conocer qué ocurrió con las tierras fiscales durante los últimos años y qué destino tendrán aquellas que serán alcanzadas por las nuevas inversiones públicas.

EL DEBATE SOBRE LA EXTRANJERIZACIÓN

El reclamo adquiere además una dimensión política nacional frente al debate sobre la extranjerización de tierras. Los legisladores recordaron que el gobernador Alberto Weretilneck se pronunció a favor de flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, en línea con el planteo del Gobierno nacional y en contraposición a lo expresado por su par neuquino Rolando Figueroa.

Esa discusión provocó un fuerte rechazo social y movilizaciones populares que terminaron obligando al oficialismo nacional a retirar del tratamiento los artículos referidos a esta cuestión dentro del proyecto que buscaba modificar las restricciones sobre la propiedad privada.

“Mientras Weretilneck se muestra dispuesto a flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a nuestras tierras, nosotros estamos preguntando algo elemental: cuántas tierras rionegrinas ya están en manos extranjeras y cómo llegaron hasta allí”, planteó Berros. Para el peronismo rionegrino, la discusión no puede reducirse a una cuestión registral. Se trata de definir qué modelo de provincia se quiere construir y para quiénes deben estar los recursos naturales y productivos.

“La tierra es soberanía, producción, trabajo y arraigo. No queremos una Río Negro donde nuestros jóvenes no puedan acceder a un pedazo de tierra mientras grandes empresas o capitales extranjeros concentran extensiones cada vez mayores”, sostuvo el titular de la bancada.