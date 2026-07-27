UPCN realiza relevamientos en varios organismos para saber cuantos trabajadores están con contratados en la Administración Pública

En el marco del relevamiento que lleva adelante UPCN sobre la cantidad y modalidad de contratación de trabajadores de la Administración Pública Rionegrina, este lunes se recorrieron establecimientos escolares de todo el ámbito provincial.

27 de julio de 2026

"La recepción y el acompañamiento brindados por el Personal de Servicio de Apoyo Escolar fueron muy importantes, destacándose su predisposición y compromiso. Además del relevamiento, se logró establecer referentes escolares, concretar nuevas afiliaciones, evacuar consultas y recoger inquietudes e iniciativas de las y los trabajadores.

Esta tarea continuará durante los meses de agosto y septiembre en distintos organismos y sectores de la Administración Pública Provincial, fortaleciendo el contacto directo con los trabajadores y generando información fundamental para la defensa de sus derechos", expresó el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.