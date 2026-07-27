El Gobierno de Río Negro afirma que sigue teniendo uno de los mejores salarios docentes del país

Un nuevo relevamiento nacional volvió a ubicar a Río Negro entre las provincias con mejores salarios docentes de la Argentina. En junio de 2026, el salario neto de un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad alcanzó los $1.300.803 y se ubicó en el 4° lugar del país, detrás de Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.

27 de julio de 2026

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El Gobierno de Río Negro afirma que sigue teniendo uno de los mejores salarios docentes del país

Según el Gobierno, el dato ratifica una tendencia que Río Negro viene sosteniendo desde hace varios años: permanecer de manera estable dentro del grupo de provincias con los salarios docentes más altos del país, incluso en escenarios económicos muy distintos. No se trata de un resultado aislado. Un informe anterior del economista Alejandro Morduchowicz, elaborado con información de la Secretaría de Educación de la Nación y el INDEC, mostró que, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025, Río Negro logró sostener mucho mejor el poder adquisitivo docente que numerosas provincias.

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