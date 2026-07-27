El Gobierno de Río Negro afirma que sigue teniendo uno de los mejores salarios docentes del país
Un nuevo relevamiento nacional volvió a ubicar a Río Negro entre las provincias con mejores salarios docentes de la Argentina. En junio de 2026, el salario neto de un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad alcanzó los $1.300.803 y se ubicó en el 4° lugar del país, detrás de Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Según el Gobierno, el dato ratifica una tendencia que Río Negro viene sosteniendo desde hace varios años: permanecer de manera estable dentro del grupo de provincias con los salarios docentes más altos del país, incluso en escenarios económicos muy distintos.
No se trata de un resultado aislado. Un informe anterior del economista Alejandro Morduchowicz, elaborado con información de la Secretaría de Educación de la Nación y el INDEC, mostró que, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025, Río Negro logró sostener mucho mejor el poder adquisitivo docente que numerosas provincias.
Mientras provincias como Buenos Aires, San Luis y Santa Fe registraron fuertes retrocesos reales durante ese período, Río Negro se mantuvo dentro del núcleo superior del ranking nacional.
Los relevamientos utilizan distintos cargos testigo y períodos de comparación, pero coinciden en una conclusión: Río Negro lleva años entre las provincias que mejor pagan a sus docentes. El nuevo dato de junio de 2026 confirma esa continuidad y vuelve a colocar a la provincia por encima de 18 de las 22 jurisdicciones relevadas.