Una mamá fue con su bebé que se estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida

Efectivos de la Comisaría 30° asistieron de urgencia a un bebé de un año que presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

26 de mayo de 2026





El hecho ocurrió el lunes 25 de mayo cerca de las 20:00, cuando la madre del menor llegó desesperada a la unidad policial solicitando ayuda inmediata.

Ante la emergencia, personal policial practicó maniobras de Heimlich al niño y dispuso su rápido traslado al hospital local en un móvil policial. Durante el trayecto, el menor logró recuperar parcialmente la respiración, aunque posteriormente presentó convulsiones, por lo que se coordinó un operativo de cortes de tránsito para agilizar el arribo al centro de salud.

Gracias al rápido accionar de los efectivos intervinientes y del personal médico, el bebé pudo ser estabilizado y quedó bajo atención profesional en el nosocomio local.