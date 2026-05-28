Pesatti presentó al coordinador técnico del Corredor Bioceánico y lanzó la web oficial del proyecto

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, encomendó al contador Juan Comancho la coordinación técnica del anteproyecto del Corredor Bioceánico para la Integración y el Desarrollo de la Norpatagonia (CBID), la iniciativa estratégica que busca integrar el Puerto de San Antonio Este, la red ferroviaria norpatagónica, Vaca Muerta y los puertos chilenos del Biobío en una plataforma logística y productiva de alcance regional.

28 de mayo de 2026

Comancho cuenta con trayectoria en áreas vinculadas a la administración pública, financiamiento y planificación estratégica. Se desempeñó como subsecretario de Administración de la Agencia Río Negro Innova y anteriormente trabajó en la Agencia CREAR, en el área de financiamiento, además de integrar la Unidad Ejecutora Jurisdiccional de Educación Técnica, entre otras responsabilidades vinculadas a la gestión pública provincial.

Pesatti sostuvo que el proyecto “representa una decisión estratégica para el futuro productivo de la Norpatagonia” y remarcó que el objetivo del CBID es transformar la infraestructura logística regional en una herramienta de integración y desarrollo. El anteproyecto propone la creación de una Unidad de Gestión Político-Técnica integrada por Río Negro, Neuquén, Nación, Chile, universidades y sectores productivos para avanzar en estudios de prefactibilidad, acuerdos binacionales y mecanismos de financiamiento.

La iniciativa prevé un corredor ferroviario que conecte San Antonio Este con Choele Choel, la Confluencia neuquina, Añelo y los pasos cordilleranos hacia Chile, utilizando la demanda logística de Vaca Muerta como base para financiar una infraestructura destinada también a fortalecer la fruticultura, la pesca, la minería y la industria petroquímica regional.

“Queremos que el proyecto pueda ser conocido y analizado por toda la comunidad, porque una iniciativa de esta magnitud necesita participación, consenso y mirada de largo plazo”, expresó Pesatti durante la presentación del portal web. En ese sentido, cbid.ar reunirá información técnica, mapas preliminares, documentación institucional y fundamentos vinculados a la integración bioceánica y al desarrollo exportador de la Patagonia norte.

La propuesta fue elevada oportunamente al gobernador Alberto Weretilneck y también enviada a la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro.

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