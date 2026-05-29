En Rio Negro finalizó la primera etapa de recepción de envases fitosanitarios

Durante abril y mayo se realizaron jornadas de recepción y concientización en ocho localidades de la provincia, fortaleciendo la trazabilidad, el triple lavado y la correcta gestión de envases vacíos de fitosanitarios junto a productores, municipios e instituciones provinciales y nacionales. Las jornadas se desarrollaron en Luis Beltrán, Chimpay, Río Colorado, Viedma, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Allen y Cipolletti.

29 de mayo de 2026
Compartir
En Rio Negro finalizó la primera etapa de recepción de envases fitosanitarios
En Rio Negro finalizó la primera etapa de recepción de envases fitosanitarios

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañó durante abril y mayo la primera etapa de las Jornadas de Recepción y Concientización de Envases Vacíos de Fitosanitarios, desarrolladas en el marco de la Ley Nacional N 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de este tipo de residuos.


La campaña, impulsada junto a Campo Limpio y organismos vinculados al sector productivo, tuvo como eje promover la correcta gestión y trazabilidad de los envases utilizados en las tareas agropecuarias, reforzando prácticas responsables que contribuyan a reducir riesgos ambientales y sanitarios.

Las jornadas se desarrollaron en Luis Beltrán, Chimpay, Río Colorado, Viedma, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Allen y Cipolletti, permitiendo acercar a productores y aplicadores espacios habilitados para la entrega segura de envases vacíos y el fortalecimiento de los sistemas de recuperación en territorio.

Uno de los aspectos destacados de esta primera etapa fue la participación sostenida de productores de distintas regiones de la provincia, quienes se sumaron activamente a las campañas y avanzaron en la entrega formal de envases bajo los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

En Viedma, donde se registraron algunos de los principales datos de esta etapa, participaron 46 productores y se recepcionaron 2.278 envases categoría A y 1.996 envases categoría B, equivalentes a 1.065,29 kilogramos y 802,90 kilogramos respectivamente. Estos resultados reflejan la importancia de continuar fortaleciendo la logística de recepción y la articulación entre organismos e instituciones.

Las actividades contaron con el acompañamiento de IDEVI, INTA, SENASA, municipios y Campo Limpio, en articulación con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, consolidando un trabajo conjunto entre el sector público y privado para garantizar una gestión ambiental adecuada de los residuos derivados de la actividad agropecuaria.

Desde el organismo provincial destacaron que estas campañas permiten fortalecer prácticas fundamentales como el triple lavado, la separación de categorías y la trazabilidad de los envases, promoviendo una producción más sustentable y evitando impactos negativos sobre el ambiente y la salud de las comunidades.

Asimismo, se informó que durante el año continuarán nuevas etapas de recepción y concientización en diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar la participación de productores y consolidar un sistema de gestión cada vez más eficiente. 

Otras noticias de Rio Negro

Un ranking nacional indica que Río Negro es la jurisdicción más costosa del país en el patentamiento de un Okm

Un ranking nacional indica que Río Negro es la jurisdicción más costosa del país en el patentamiento de un Okm

29 de mayo de 2026
El Ministerio de Salud deberá entregar el material para una cirugía reconstructiva luego de la intervención del Superior Tribunal de Justicia

El Ministerio de Salud deberá entregar el material para una cirugía reconstructiva luego de la intervención del Superior Tribunal de Justicia

29 de mayo de 2026
En la provincia cae el cumplimiento de la RTO, hay menos demanda y poco interés en brindar el servicio

En la provincia cae el cumplimiento de la RTO, hay menos demanda y poco interés en brindar el servicio

29 de mayo de 2026
Rionet Flow

Más noticias

Su pareja falleció y tenía una hija de 9 años, él la quiere adoptar porque la cuida desde los 4 años
Judiciales

Su pareja falleció y tenía una hija de 9 años, él la quiere adoptar porque la cuida desde los 4 años

28 de mayo de 2026
Un jubilado recuperó el dinero perdido en una estafa telefónica en un proceso de mediación
Judiciales

Un jubilado recuperó el dinero perdido en una estafa telefónica en un proceso de mediación

28 de mayo de 2026
La justicia autorizó a dos niños de Viedma a viajar a España junto a su mamá para esparcir las cenizas de quien consideraban como su padre
Judiciales

La justicia autorizó a dos niños de Viedma a viajar a España junto a su mamá para esparcir las cenizas de quien consideraban como su padre

27 de mayo de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9