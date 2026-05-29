En Rio Negro finalizó la primera etapa de recepción de envases fitosanitarios

Durante abril y mayo se realizaron jornadas de recepción y concientización en ocho localidades de la provincia, fortaleciendo la trazabilidad, el triple lavado y la correcta gestión de envases vacíos de fitosanitarios junto a productores, municipios e instituciones provinciales y nacionales. Las jornadas se desarrollaron en Luis Beltrán, Chimpay, Río Colorado, Viedma, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Allen y Cipolletti.

29 de mayo de 2026

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañó durante abril y mayo la primera etapa de las Jornadas de Recepción y Concientización de Envases Vacíos de Fitosanitarios, desarrolladas en el marco de la Ley Nacional N 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de este tipo de residuos.



La campaña, impulsada junto a Campo Limpio y organismos vinculados al sector productivo, tuvo como eje promover la correcta gestión y trazabilidad de los envases utilizados en las tareas agropecuarias, reforzando prácticas responsables que contribuyan a reducir riesgos ambientales y sanitarios.

Las jornadas se desarrollaron en Luis Beltrán, Chimpay, Río Colorado, Viedma, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Allen y Cipolletti, permitiendo acercar a productores y aplicadores espacios habilitados para la entrega segura de envases vacíos y el fortalecimiento de los sistemas de recuperación en territorio.



Uno de los aspectos destacados de esta primera etapa fue la participación sostenida de productores de distintas regiones de la provincia, quienes se sumaron activamente a las campañas y avanzaron en la entrega formal de envases bajo los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

En Viedma, donde se registraron algunos de los principales datos de esta etapa, participaron 46 productores y se recepcionaron 2.278 envases categoría A y 1.996 envases categoría B, equivalentes a 1.065,29 kilogramos y 802,90 kilogramos respectivamente. Estos resultados reflejan la importancia de continuar fortaleciendo la logística de recepción y la articulación entre organismos e instituciones.

Las actividades contaron con el acompañamiento de IDEVI, INTA, SENASA, municipios y Campo Limpio, en articulación con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, consolidando un trabajo conjunto entre el sector público y privado para garantizar una gestión ambiental adecuada de los residuos derivados de la actividad agropecuaria.

Desde el organismo provincial destacaron que estas campañas permiten fortalecer prácticas fundamentales como el triple lavado, la separación de categorías y la trazabilidad de los envases, promoviendo una producción más sustentable y evitando impactos negativos sobre el ambiente y la salud de las comunidades.

Asimismo, se informó que durante el año continuarán nuevas etapas de recepción y concientización en diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar la participación de productores y consolidar un sistema de gestión cada vez más eficiente.