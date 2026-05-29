Un ranking nacional indica que Río Negro es la jurisdicción más costosa del país en el patentamiento de un Okm

Río Negro encabeza el ranking nacional y es la jurisdicción más cara para patentar un 0 km, con una carga impositiva que duplica el promedio del país. ¿Qué provincia es más económica?

29 de mayo de 2026

Río Negro se posiciona como la provincia más cara del país para patentar un automóvil 0 kilómetro , de acuerdo a un reciente informe elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El estudio, basado en la normativa impositiva vigente para 2026, revela fuertes diferencias entre jurisdicciones y pone en evidencia el impacto de la carga tributaria a la hora de adquirir un vehículo.

Según el relevamiento, la alícuota promedio nacional del impuesto automotor se ubica en el 1,93% del valor del vehículo. Sin embargo, el panorama cambia significativamente al analizar cada provincia: Río Negro encabeza el ranking con una tasa del 3,50%, casi el doble del promedio nacional y más de tres veces por encima de distritos con menor presión fiscal.



Un ranking que marca diferencias

El informe ubica a Río Negro en el primer lugar entre las jurisdicciones con mayor carga impositiva sobre los automotores, seguida por Entre Ríos (3,33%), San Luis (2,94%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,91%). En el extremo opuesto aparecen Córdoba (1,07%), Buenos Aires (1,59%) y Mendoza (1,83%), donde el costo de patentar un vehículo resulta considerablemente más bajo.

Esta disparidad responde a la autonomía que tienen las provincias para definir sus propios esquemas impositivos. En Argentina no existe un sistema unificado de patentes, lo que genera un mosaico de alícuotas, criterios de cálculo y escalas que impactan directamente en el bolsillo de los contribuyentes.



Cómo impacta en un 0 km

En el caso de Río Negro, el esquema es de tasa fija, lo que implica que todos los vehículos pagan el mismo porcentaje independientemente de su valor. Esto se traduce en una presión uniforme que, en términos absolutos, crece a medida que el vehículo es más caro.

El estudio toma como referencia distintos modelos representativos del mercado para medir el impacto real del impuesto. En todos los segmentos —desde un vehículo económico hasta uno de alta gama— Río Negro aplica una tasa del 3,50%, lo que la convierte en una de las jurisdicciones más costosas sin distinción de categoría.

En comparación, otras provincias aplican esquemas progresivos o variables que, en algunos casos, alivian la carga sobre los vehículos de menor valor. Esto no ocurre en el territorio rionegrino, donde la estructura impositiva no diferencia por segmento.

Un sistema con lógica progresiva a nivel nacional

A nivel país, el informe destaca que el sistema de patentes presenta, en promedio, una lógica progresiva: los vehículos más caros pagan una mayor proporción de su valor. Así, los autos de gama baja enfrentan una tasa promedio del 1,54%, mientras que los de gama alta alcanzan el 3%.

No obstante, esta progresividad no se replica de manera homogénea en todas las provincias. Algunas, como Río Negro, optan por esquemas planos, mientras que otras combinan componentes fijos y variables o ajustan la carga según el valor o la antigüedad del vehículo.

Otro aspecto relevante del análisis es la composición del parque automotor argentino. El 55% de los vehículos corresponde al segmento bajo, el 25% al medio, el 18% al medio-alto y apenas el 2% al segmento alto. Esta distribución permite calcular una tasa promedio ponderada por provincia, indicador en el que Río Negro vuelve a liderar como la jurisdicción más costosa.

El dato no es menor: al concentrarse la mayor cantidad de vehículos en las gamas más económicas, una tasa elevada impacta de lleno en la mayoría de los contribuyentes.

El tributo en Río Negro es del 3,50% para todo tipo de vehículo, sin importar modelos o costos.

Un factor clave al momento de comprar

El informe de UADE pone sobre la mesa un aspecto que muchas veces pasa desapercibido al adquirir un vehículo: el costo de mantenimiento impositivo. Más allá del precio de compra, la patente representa un gasto anual significativo que varía considerablemente según la provincia de radicación.

En ese contexto, Río Negro aparece como el distrito más oneroso para inscribir un 0 km, una variable que podría influir en decisiones futuras de los consumidores, especialmente en regiones cercanas a otras jurisdicciones con menor carga tributaria.



FUENTE: Diario La Mañana

