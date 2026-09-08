La Provincia con el Ministerio de Economía de la Nación trabajan en el financiamiento para recuperar los tramos críticos de las rutas nacionales 22 y 151

Río Negro recibirá esta semana una misión de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación para trabajar en el diseño de una operación de financiamiento destinada a recuperar los tramos críticos de las rutas nacionales 22 y 151. La gestión forma parte de la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de asumir la administración de ambos corredores y busca concretar una inversión de USD 60 millones.

8 de septiembre de 2026



La misión se desarrolla entre el 7 y el 9 de septiembre y cuenta con la participación de representantes de FONPLATA, el Ministerio de Economía de la Nación, Vialidad Nacional, Vialidad Rionegrina, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), del Ministerio de Hacienda.

Durante las primeras jornadas se realizan recorridas técnicas por la Ruta Nacional 151, hasta el límite con La Pampa, y por la Ruta Nacional 22, en la zona de Choele Choel. El miércoles tendrá lugar la reunión central de trabajo, en la que se analizarán los relevamientos realizados por Vialidad Rionegrina y se definirán aspectos técnicos de la operación de préstamo.