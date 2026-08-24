Encuentran prendas de la policía de Rio Negro en la detención de dos delincuentes en Viedma

Dos hombres fueron detenidos durante allanamientos realizados en el barrio Ceferino de Viedma, en el marco de una investigación por robos agravados por el uso de armas de fuego. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas y gorras con inscripciones de la Policía de Río Negro, además de otros elementos de interés para la causa.

24 de agosto de 2026

Compartir Compartir

Encuentran prendas de la policía de Rio Negro en la detención de dos delincuentes en Viedma

Las diligencias fueron concretadas por personal de la Comisaría 34° poco después del mediodía del domingo, en tres departamentos de la Escalera 6 del comolejo de departamentos. En uno de los domicilios fue detenido un hombre que era buscado como participe de un robo con armas, mientras que el segundo delincuente fue encontrado fuera de su vivienda y puesto a disposición de la Justicia.

Publicidad