Encuentran prendas de la policía de Rio Negro en la detención de dos delincuentes en Viedma
Dos hombres fueron detenidos durante allanamientos realizados en el barrio Ceferino de Viedma, en el marco de una investigación por robos agravados por el uso de armas de fuego. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas y gorras con inscripciones de la Policía de Río Negro, además de otros elementos de interés para la causa.
Las diligencias fueron concretadas por personal de la Comisaría 34° poco después del mediodía del domingo, en tres departamentos de la Escalera 6 del comolejo de departamentos.
En uno de los domicilios fue detenido un hombre que era buscado como participe de un robo con armas, mientras que el segundo delincuente fue encontrado fuera de su vivienda y puesto a disposición de la Justicia.
En otro de los departamentos de la planta alta de la Escalera 6 el personal policial secuestró cartuchería, una funda pistolera, prendas de vestir y varias gorras con inscripción “Policía de Río Negro”.
Este último hallazgo adquiere especial relevancia para la investigación, ya que las prendas y elementos identificatorios fueron utilizados para hacerse pasar por personal policial y generar un engaño sobre las víctimas en los robos.
Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras que los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar el grado de participación de cada uno en el robo investigado.
El procedimiento forma parte del trabajo de prevención e investigación que desarrolla la Policía de Río Negro, para avanzar sobre hechos delictivos y aportar elementos concretos a la Justicia.
Río Negro Seguridad Inteligente fortalece el trabajo policial mediante la articulación de investigación, prevención y herramientas tecnológicas, con el objetivo de mejorar la respuesta ante el delito y brindar mayor seguridad a la comunidad.