UnTER quiere una audiencia con la ministra de Educación y el Gobernador y pide el respaldo de los legisladores

Integrantes de UnTER estuvieron en la Legislatura para que los parlamentarios ayuden al gremio a solicitar audiencia de manera urgente con la Ministra de Educación y El Gobernador.

2 de junio de 2026

También, exigieron en la Secretaría de Trabajo la convocatoria a Paritaria. "Compartimos con el Vocal Gubernamental en el CPE nuestras demandas más urgentes quien nos informó que el día miércoles 3/06/26 habrá sesión del Consejo Provincial de Educación. Compartiremos el detalle de estos reclamos con el Vocal Gremial para que los exponga en este encuentro".

Desde el gremio docente manifestaron que se acercaron a la Legislatura, en el marco de la Comisión de Educación, "para exponer nuestro posicionamiento con relación a temas de carácter educativo, que están impulsando algunos legisladores a espaldas de la docencia: como la modificación del puntaje docente y ley de arraigo.

Por otro lado, la Legisladora Magdalena Odarda retomó un proyecto que había impulsado en el 2025 para evitar el cierre de escuelas hogares y residencias, sobre el cuál hicimos una intervención exponiendo las demandas que venimos presentando desde nuestra organización ante cada cierre.

Por último dejamos de manifiesto la situación que atraviesa la docencia rionegrina y la falta de respuestas, exigiendo a cada bloque que se posicione sobre el momento que atraviesa la Educación Pública".