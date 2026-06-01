Un hombre que está acusado de robar en la Clínica Viedma, La Anónima y ChangoMás cumplirá una condena efectiva

La Fiscalía solicitó la imposición de una condena de prisión efectiva para un hombre acusado de cometer distintos hechos delictivos.

1 de junio de 2026

El pedido se formuló en el marco de un procedimiento abreviado con el objetivo de concluir diversas investigaciones por delitos contra la propiedad, lesiones leves y desobediencia judicial mediante una sentencia de cumplimiento inmediato.

En la audiencia realizada la pasada semana, la acusación acumuló distintos legajos vinculados a hechos ocurridos en la ciudad para resolverlos en un único proceso penal. De manera independiente, ninguno de los delitos atribuidos prevé penas superiores a los pocos meses de prisión, pero su tratamiento conjunto derivó en una propuesta de condena de cuatro años de prisión efectiva.

Según se expuso, el imputado había recuperado recientemente la libertad luego de estar privado de su libertad en el complejo penal durante cuatro meses. Tras ello, se le atribuyó la comisión de distintos episodios delictivos que no implicaron lesiones graves a terceros ni, en la mayoría de los casos, daños sobre bienes.

Entre los hechos incluidos en la acusación se encuentra el ingreso al patio interno de la Clínica Viedma, desde donde se apoderó de una bicicleta. También se le atribuyeron sustracciones de mercadería en los supermercados La Anónima y ChangoMás. Respecto de este último comercio, la Fiscalía señaló que el imputado tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento e ingreso al establecimiento, impuesta en una causa anterior, medida que incumplió.

Asimismo, durante uno de los ingresos a un supermercado, la acusación sostuvo que el hombre forcejeó con personal de seguridad privada, ocasionando lesiones leves. Ese episodio también fue incorporado al acuerdo presentado en la audiencia. En otra instancia ingresó a una peluquería y sustrajo un teléfono celular con el que intentó estafar, luego, a uno de los contactos agendados pidiéndole dinero.

La atribución de los hechos al hombre se logró luego del análisis y cotejo de la evidencia reunida en cada uno de los legajos. Durante la audiencia se expusieron detalladamente los principales elementos probatorios que permitieron vincularlo a cada uno de ellos. Se mencionaron testimonios, denuncias, documentación, registros de cámaras de seguridad, informes de la empresa de monitoreo que permitieron reconstruir movimientos del acusado, entrevistas realizadas durante la investigación y actuaciones de los gabinetes especializados y del área de Criminalística.

La acusación destacó que, si bien cada uno de los delitos investigados posee una reducida escala penal considerada de manera individual, la acumulación de los ocho legajos permitió brindar una respuesta integral a los hechos investigados y alcanzar una solución procesal única.

La defensa prestó conformidad al acuerdo y el imputado reconoció su participación en cada uno de los hechos atribuidos, aceptando además la pena propuesta.

Tras escuchar a las partes y verificar los alcances del acuerdo, el juez interviniente quedó en condiciones de resolver sobre su homologación y el dictado de la correspondiente sentencia.