Dictaron medidas de protección para una mujer por comentarios xenofóbicos en grupos de WhatsApp vinculados con actividad política local

El caso derivó en medidas preventivas de resguardo y no hostigamiento por seis meses, además de la obligación de realizar una capacitación en derechos humanos y no discriminación.

1 de junio de 2026

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Paz, en los términos de la Ley Contravencional. La mujer explicó que tomó conocimiento de conversaciones en las que se aludía a ella y a su nacionalidad en grupos de mensajería relacionados con la política local. También acompañó capturas de pantalla que, según la resolución, exhibían de manera preliminar expresiones potencialmente agraviantes o discriminatorias.

En la audiencia, la persona denunciada ejerció su derecho de defensa y reconoció la existencia de intercambios comunicacionales vinculados con mensajes enviados por telefonía celular.

A partir de esos elementos, la jueza dispuso medidas preventivas de resguardo y no hostigamiento por el plazo de seis meses. Se prohibió a la denunciada realizar actos discriminatorios vinculados con la nacionalidad de la mujer, así como expresiones agraviantes, hostigamiento, intimidación o cualquier forma de violencia psicológica, simbólica o verbal. La restricción alcanzó los contactos presenciales y telefónicos, las redes sociales, las plataformas digitales, los grupos de mensajería instantánea y cualquier otro medio de comunicación directa o indirecta.