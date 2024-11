Desde el 26 de noviembre las Oficinas de Mandamientos se suman al sistema Puma

El sistema, diseñado y desarrollado por el Área de Informatización de la Gestión Judicial, reemplazará al Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE). Permitirá a los organismos diligenciadores gestionar trámites como cédulas, oficios o mandamientos provenientes de los organismos jurisdiccionales de la provincia y de otras jurisdicciones a través del Bus Federal. Su puesta en producción será obligatoria desde la última semana de noviembre.

La Acordada 25/2024 también establece que los organismos diligenciadores deberán acceder diariamente al sistema para gestionar los trámites ingresados, respetando las normativas procesales vigentes. Se aprobaron nuevos formularios, como el «Informe de Resultado de Diligenciamiento» (IRD) y el modelo de «Acta», que se incorporarán como parte integral del sistema.

En relación con los trámites en soporte papel, se autorizó la destrucción de cédulas ya diligenciadas cuya información esté cargada en el sistema informático en formato PDF. Esto se aplicará una vez transcurridos seis meses desde su diligenciamiento, para contribuir a la despapelización total de los procesos judiciales.

El sistema también establece requisitos específicos para los trámites a diligenciar. Por ejemplo, los documentos no deberán exceder las dos páginas en caso de impresión, y en caso contrario, podrán ser devueltos sin diligenciar. Los trámites en papel solo serán aceptados en casos excepcionales, como en organismos que aún no hayan adoptado el sistema o en trámites provenientes de jurisdicciones externas no adheridas al Bus Federal.

Ell Comité de Informatización de la Gestión Judicial quedó facultado para realizar las adecuaciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema Puma en los organismos diligenciadores.

Capacitaciones para organismos jurisdiccionales y externos

El Comité de Informatización prevé dos capacitaciones para la puesta en funcionamiento, una para organismos jurisdiccionales y la otra para externos. Ambas se realizarán por Zoom, el martes 19 de noviembre, la primera a las 12 y la segunda a las 13.30 horas.

La de organismos jurisdiccionales será a las 13.30 horas. Se solicitó que al menos participara una persona por organismo, preferentemente la encargada de las notificaciones. La reunión virtual para usuarios del Puma Amarillo (externos) será a las 12.

El principal cambio es que a partir del 26 de noviembre, las cédulas, oficios, mandamientos o testimonios que actualmente imprimen los organismos jurisdiccionales o los intervinientes de los expedientes dejarán de hacerlo. Simplemente deberán elegir el organismo que debe realizar el diligenciamiento y este será quien la imprima y diligencie.