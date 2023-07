Zara presentó su lista de pre candidatos de Juntos por el Cambio

A la presentación de la lista 2023, asistieron medios de prensa, y vecinos de todo el partido de Patagones. Luego de la presentación de cada uno de los Pre Candidatos, José Luis Zara expreso: “Gracias a los que están hoy acá, acompañándonos, este es el equipo que me acompaña y que va a estar al Partido de Patagones. Gente con experiencia, gente nueva que se ha sumado, a este proyecto que se sumó en el 2015.

Cuando venía para acá pensaba, y cada vez que me tengo que sentar a hablar, que me cuesta en montón, pero recordaba en el 2015, cuando asumimos, esa pluralidad que me acompaña, esa coalición que armamos, y que cuando comenzamos, nos encontramos con dificultades feas, difíciles, porque agarramos un municipio totalmente endeudado, complicadísimo, la verdad. Y nos habían puesto fecha de vencimiento en el 2016. Y eso la verdad que ante las dificultades uno se fortalece. Y así empezamos a trabajar, empezamos a conocernos, nos empezamos a consolidad y hoy tenemos después de 8 años y con el desgaste de una gestión, tenemos un municipio equilibrado económicamente, compacto consolidado.

Y en el 2019, cuando asumimos de vuelta, que los vecinos nos vuelven a dar ese voto de confianza, nos garra una pandemia de por medio, y la verdad que no fue fácil gobernar con una pandemia. Pero no nos detuvo, porque teníamos la convicción, y seguimos teniendo esa convicción que estamos para gobernar para darle soluciones a nuestros vecinos.

Que puedo decir del área de salud, allí veo al equipo de salud, que me acompaña, gente que se ha sumado, cuantas obras hicimos de infraestructura que hemos hecho en el Hospital Pedro Ecay, en los hospitales del interior. No solamente de infraestructura, sino también de equipamiento. un montón de equipamiento que hemos incorporado, y alguno que ni la gente sabe de la pata que hemos invertido en salud para darle un buen servicio a la comunidad. Falta, si, lógicamente que falta Y lo decía cuando vino el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tenemos un problema con los profesionales, con los médicos, es un problema generacional que viene y que hay que búscale la vuelta.

En educación, ha sido un antes y un después del 2015 a la fecha. Encontramos establecimientos totalmente abandonados y a pesar de haber estado con dos gobiernos distintos, hemos hecho edificios educativos, a través del gobierno nacional y provincial, pero además hemos hecho edificios con fondos municipales. Llevamos un edificio, una escuela por cada año de los 7 que llevo.

A través del fondo educativo, hace unos pocos meses sacamos a licitación la nueva escuela secundaria para Bahía San Blas, y anunciamos el nuevo edificio para el Centro de Educación Física 166 de Villalonga, donde trabaja una de nuestras concejeras escolares de Villalonga. Era una demanda porque concentra una gran cantidad de chicos de Stroeder de San Blas de Pradere.

Que decir de seguridad, cuando asumimos funcionaban 4 cámaras, hoy tenemos un centro de monitoreo integral, y vamos a tener más de 200 cámaras funcionando, con un edifico propio que compramos, y que no todos lo conocen. Yo los invito a que vallan a ver el centro de monitoreo, porque se van a sorprender. Eso nos ha permitido trabajar en la prevención del delito.

Que decir de las obras que llegaron al Partido de Patagones. Obras importantes para los barrios, Villa del Carmen no comenzó con esta gestión, con este gobierno nacional, comenzó en el gobierno anterior, pero con mi equipo de trabajo comenzó. Porque tomamos la decisión de trabajar en los distintos barrios de Patagones, esa era una villa que estaba totalmente abandonada, y cuando comenzamos a abrir las calles nos dijeron que era solamente campaña política.

Cada obra que hemos hecho, nos decían que era campaña. Y la verdad que hemos demostramos que gobernamos en campaña y fuera de campaña todo el tiempo. Y Villa del Carmen, es una realidad, porque hemos presentado, hemos trabajado. Hemos trabajado con el Gobierno Nacional y Provincial. Tengo que agradecer al gobierno nacional y provincial porque nos ha escuchado con las propuestas que hemos llevado.

Otra obra importante es la planta depuradora de líquidos cloacales, qué decir del cierre de basurales a cielo abierto, eso fue en la gestión del gobierno anterior, de Juntos por el Cambio, donde armamos el GIRSU, la gestión de los residuos sólidos urbanos y vamos a seguir cerrando los basurales del interior. Un compromiso que hemos asumido y lo vamos a seguir haciendo.

Qué decir del acceso a la tierra, el programa del concejo de Hábitat, en el programa que llevamos adelante, una política de estado: Un Lote una Vivienda, muchas familias tienen la posibilidad de adquirir un terreno y construir su vivienda. Estamos ampliando loteos en el interior, en ese camino vamos, que decir de pavimento, de asfalto de obras de agua, de red de gas, de red cloacal, de agua, red eléctrica. La verdad es que hemos hecho un montón de obras.

Lógico que falta, como lo dije en un primer momento, lógico que falta. Pero la verdad es que estoy agradecido, a mi equipo de trabajo que se ha consolidado, que no es un intendente es un equipo, un equipo pluralista porque tenemos peronistas, radicales, Vecinalistas, coalición cívica, y que tenemos todos los objetivos de seguir trabajando y transformando el Partido de Patagones.

Y para terminar quiero agradecer en primer término a mi familia, por el acompañamiento, a mis amigos y a todos ustedes por habernos creído desde el primer momento y seguir apoyándonos todo este tiempo. Así que muchas gracias y vamos por esta nueva elección”.