Mercedes Ibero, compañera de fórmula de Agustín Domingo, se expresó respecto a las elecciones intermedias que tendrán su primera instancia el 12 de septiembre con las PASO.

“A los representantes rionegrinos de los dos grandes partidos nacionales no les va a importar a la hora de levantar la mano si una ley beneficia o no a nuestra provincia, solamente van a responder a lo que sus partidos les manden a hacer”, aseguró.

Ibero en este momento se encuentra recorriendo las ciudades del Alto Valle de la provincia. El lunes comenzó su recorrida en la capital, luego siguió en Villa Regina y Cinco Saltos, y hoy es el turno de Cipolletti con diversas actividades.

La médica cirujana relató que “el contacto con la gente es algo que realmente disfruto, que me puedan contar cómo ven las cosas, qué es lo que esperan de sus representantes. Yo estoy segura de que si los rionegrinos escuchan todas las propuestas de los partidos no hay forma de que no voten por juntos, lo veo en cada encuentro”, y agregó: “los rionegrinos están cansados de no ser escuchados por los representantes nacionales”.