Weretilneck ya está en Viedma y tendrá reuniones previo al encuentro con Milei y todos los gobernadores

El gobernador Alberto Weretilneck regresó a la Capital rionegrina y participaría este jueves del encuentro del presidente con los jefes provinciales.



El gobernador Alberto Weretilneck llegó este martes a la noche a Viedma, y este miércoles tendrá diferentes reuniones con funcionarios.

En la agenda figura la próxima temporada turística, el plan frente a un período de riesgo por incendios y la continuidad de las obras, según el repaso del mismo mandatario, realizado este fin de semana electoral. Entonces, no mencionó otros que también urgen, como los instrumentos financieros para enviar a la Legislatura, los lineamientos del presupuesto para el 2026 y las postergadas negociaciones salariales con los gremios.

En los próximos días, Juan Pablo Muena y Confini reasumirán al frente de Desarrollo Humano y de Energía, después de formalizar sus renuncias oportunamente para presentarse como candidatos en la lista de Juntos, que encabezó Facundo López.

no existía confirmación, pero se convocaría al Gabinete, en un encuentro que se creía para este jueves o viernes, pero pasaría para la semana próxima, a partir de que el gobernador fue invitado al encuentro de mañana del presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales.

El reciente traspié oficial reactualizó la versión de que se aproxima una renovación de funcionarios, pero, después de la elección, Weretilneck no comentó de ninguna derivación entre los suyos. Tal vez, la caída liberó una confesión suya previa donde aceptaba ante diferentes interlocutores falencias repetidas en ciertas áreas y la necesidad de recambios.

FUENTE: Diario Rio Negro