Weretilneck y el Intendente Castro encabezaron en Viedma la apertura de sobres para dos obras

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Marcos Castro encabezaron en Viedma la apertura de sobres para dos obras clave, que se ejecutarán con fondos provinciales: la iluminación de la Ruta Provincial 1 y la ampliación de la red de agua potable en el loteo social El Juncal.

También se sumó un aporte de $100 millones para la pavimentación del Boulevard Ituzaingó.

“El Boulevard Ituzaingó, la iluminación de la Ruta 1 y la ampliación de las redes de agua son parte de una agenda compartida con el Municipio, que nos permite dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad”, destacó Weretilneck.

El Gobernador valoró la articulación con la gestión local: “La tarea entre el Gabinete Municipal, los concejales, las juntas vecinales y todo el equipo de la Provincia es la única manera de llevar adelante la gestión, trabajando en conjunto entre todos”.

Con fondos provinciales se realizará la iluminación de la Ruta 1

Durante el acto se llevaron a cabo dos aperturas de sobres. La primera correspondió a la obra de iluminación y reconversión lumínica de la Ruta Provincial 1, donde se presentaron dos ofertas: Electromecánica RI por $238.100.667 y Lumigas SRL con $256.397.716,88.

Esta intervención tiene un alcance significativo para la ciudad. El Intendente Castro, explicó que la obra beneficiará a barrios como San Roque, Guido, Inalauquen, Santa Clara, Los Fresnos, Lavalle y Álvarez Guerrero, atendiendo demandas históricas de los vecinos: “No menos del 35% de la población se ve directamente beneficiada con esta obra”.

El Intendente también destacó la relevancia estratégica de esta arteria para el desarrollo turístico, ya que constituye el acceso principal para quienes se dirigen hacia el balneario El Cóndor y transitan por el Camino de la Costa. En este contexto, Castro resaltó «el fuerte compromiso y el cumplimiento del Gobernador y de todo su equipo».

La primera etapa de la obra abarca desde la rotonda Cooperación hasta la intersección con las calles Castelli y Álvaro Barros, e incluye la instalación de 113 nuevas luminarias LED y la reconversión de 50 columnas existentes.

Más agua potable y pavimento

La segunda apertura de sobres correspondió a la ampliación de la red de agua potable del loteo social El Juncal, que beneficiará a 22 familias con el servicio esencial y seguro. Para estos trabajos, las empresas presentaron sus ofertas: Suterra SRL por $27.010.810,67 y Lumigas SRL con $26.130.282,78.

Además, complementando estas licitaciones, en el marco del programa «Junto al Municipio», la Provincia otorgó un aporte de $100 millones al Municipio de Viedma para la pavimentación del Bulevar Ituzaingó, en el tramo comprendido entre la calle Winter y la Avenida Perón, que incluye la ejecución de 8.300 metros cuadrados de pavimento flexible, tres cuadras a ambas manos y la semaforización completa de la intersección.

Durante la jornada también se entregó la personería jurídica a la Asociación Civil Consejo Pastoral Viedma (COPAVI), un reconocimiento que les permitirá consolidar su tarea comunitaria.

Acompañaron al Gobernador, el Presidente del Bloque Legislativo de JSRN, Facundo López; los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y de Modernización, Milton Dumrauf; los Intendentes de Guardia Mitre, Miguel Evans y de Los Menucos, Mabel Yahuar, dirigentes sindicales, autoridades provinciales, locales, legisladores y legisladoras provinciales, concejales y beneficiarios.