Weretilneck y Castro se reunieron para avanzar en obras para Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente de Viedma, Marcos Castro, para repasar las obras en marcha y definir la agenda conjunta de proyectos para el próximo año.

Durante el encuentro destacaron la finalización de la nueva terminal de ómnibus y el inminente inicio del pavimento en el bulevar Ituzaingó y otras arterias de la capital rionegrina.

El encuentro reafirmó el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio, con una visión compartida de crecimiento y desarrollo para la capital rionegrina. “Como hemos hecho en todo este tiempo con Marcos, no hay municipio sin Provincia ni Provincia sin municipio. Todo lo que se hace en nuestra capital se realiza de manera coordinada, pensada y planificada”, expresó Weretilneck.

Por su parte, Castro valoró la articulación constante con el Gobierno Provincial y repasó las principales obras que se están ejecutando. En ese marco, destacó las obras de finalización de la terminal de ómnibus, que fueron abandonadas por la Nación y retomadas con fondos provinciales.

“Estamos a pocos días de comenzar con el asfalto del bulevar Ituzaingó, gracias al acompañamiento de la Provincia, y seguimos proyectando nuevas arterias para pavimentar. Trabajar de manera articulada con el Gobierno Provincial permite que los resultados lleguen más rápido y se vean en la ciudad”, destacó Castro.

Weretilneck felicitó al equipo municipal y resaltó el crecimiento que atraviesa la capital provincial. “Viedma no solo tiene el protagonismo que le da ser capital, sino también una enorme vitalidad: innovación privada, radicación de empresas y un intendente presente, cercano a los vecinos y comprometido con el desarrollo”, señaló.