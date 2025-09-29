Weretilneck volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: «No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la comunidad en la apertura de la 45° Exposición Ganadera de Reproductores y Agroindustrial de Choele Choel, donde reivindicó el crecimiento sostenido de la ganadería rionegrina y reafirmó la defensa del estatus sanitario como política estratégica para la provincia.

En su mensaje, destacó que Río Negro cuenta con más de 2.500 productores bovinos, 24 cabañas de genética reconocida a nivel nacional, 80 engordes que alojaron 190.000 animales el último año, 9.700 hectáreas bajo riego y 87.000 hectáreas destinadas a alfalfa, pasturas y maíz. “Son números que muestran que, a pesar de las crisis climáticas, económicas y sociales, la ganadería provincial sigue creciendo y consolidándose”, subrayó.

Weretilneck remarcó la vigencia del Plan Ganadero Bovino Rionegrino, con más de 15 años de continuidad, como ejemplo de política público-privada sostenida en el tiempo. “El mérito es de toda la cadena productiva. Nosotros sólo acompañamos y tratamos de no molestar”, afirmó.

También volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: “No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura, nuestras peras, manzanas y cerezas que representan el 85% de la producción nacional. Nos molesta que en Buenos Aires se tomen decisiones sin consultarnos, porque lo que está en riesgo es el esfuerzo, la inversión y la seriedad de miles de productores”, advirtió.

Weretilneck fue categórico al señalar que la medida nacional no benefició a los consumidores: “Les dijeron que la carne iba a bajar y fue mentira. El asado que están trayendo es una afrenta: un producto más barato, pero de mala calidad, que sólo beneficia a tres o cuatro supermercados. A los consumidores los estafaron y a los productores nos subestimaron”.

Acompañaron al Gobernador el intendente de Choele Choel, Diego Ramello; el presidente de la Sociedad Rural local, Dante Gabriel Segatori Villa; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la senadora nacional Mónica Silva; junto a intendentes de localidades cercanas, autoridades locales y provinciales.

El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Gabriel Segatori Villa, resaltó la importancia de la exposición como vidriera del potencial regional y remaró el trabajo conjunto. “Este encuentro refleja el trabajo, la innovación y el compromiso. Es un orgullo que Choele Choel sea el punto de encuentro donde mostramos que la ganadería y la agroindustria siguen siendo motores de desarrollo para toda la provincia”, señaló.

También acompañó la ceremonia, el presidente del bloque de legisladores Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien fue el encargado de entregar un aporte de $5 millones a la Sociedad Rural local para acompañar los festejos y fortalecer la organización de la muestra.

Finalmente, convocó a proyectar a Río Negro como una potencia agropecuaria integral: “Tenemos agua, sol, tierra y, sobre todo, la pasión de nuestra gente por producir. Esa es la riqueza que vamos a defender y multiplicar”.