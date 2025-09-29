Lo Principal

Weretilneck volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: «No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura»

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la comunidad en la apertura de la 45° Exposición Ganadera de Reproductores y Agroindustrial de Choele Choel, donde reivindicó el crecimiento sostenido de la ganadería rionegrina y reafirmó la defensa del estatus sanitario como política estratégica para la provincia.

En su mensaje, destacó que Río Negro cuenta con más de 2.500 productores bovinos, 24 cabañas de genética reconocida a nivel nacional, 80 engordes que alojaron 190.000 animales el último año, 9.700 hectáreas bajo riego y 87.000 hectáreas destinadas a alfalfa, pasturas y maíz. “Son números que muestran que, a pesar de las crisis climáticas, económicas y sociales, la ganadería provincial sigue creciendo y consolidándose”, subrayó.

Weretilneck remarcó la vigencia del Plan Ganadero Bovino Rionegrino, con más de 15 años de continuidad, como ejemplo de política público-privada sostenida en el tiempo. “El mérito es de toda la cadena productiva. Nosotros sólo acompañamos y tratamos de no molestar”, afirmó.

También volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: “No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura, nuestras peras, manzanas y cerezas que representan el 85% de la producción nacional. Nos molesta que en Buenos Aires se tomen decisiones sin consultarnos, porque lo que está en riesgo es el esfuerzo, la inversión y la seriedad de miles de productores”, advirtió.

Weretilneck fue categórico al señalar que la medida nacional no benefició a los consumidores: “Les dijeron que la carne iba a bajar y fue mentira. El asado que están trayendo es una afrenta: un producto más barato, pero de mala calidad, que sólo beneficia a tres o cuatro supermercados. A los consumidores los estafaron y a los productores nos subestimaron”.

Acompañaron al Gobernador el intendente de Choele Choel, Diego Ramello; el presidente de la Sociedad Rural local, Dante Gabriel Segatori Villa; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la senadora nacional Mónica Silva; junto a intendentes de localidades cercanas, autoridades locales y provinciales.

El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Gabriel Segatori Villa, resaltó la importancia de la exposición como vidriera del potencial regional y remaró el trabajo conjunto. “Este encuentro refleja el trabajo, la innovación y el compromiso. Es un orgullo que Choele Choel sea el punto de encuentro donde mostramos que la ganadería y la agroindustria siguen siendo motores de desarrollo para toda la provincia”, señaló.

También acompañó la ceremonia, el presidente del bloque de legisladores Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien fue el encargado de entregar un aporte de $5 millones a la Sociedad Rural local para acompañar los festejos y fortalecer la organización de la muestra.

Finalmente, convocó a proyectar a Río Negro como una potencia agropecuaria integral: “Tenemos agua, sol, tierra y, sobre todo, la pasión de nuestra gente por producir. Esa es la riqueza que vamos a defender y multiplicar”.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play