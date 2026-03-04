Weretilneck presentó ante Canadá los proyectos con reuniones estratégicas

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Provincia continúa su participación en Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) con una comitiva encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck, quien expuso en el Argentina Day y mantuvo reuniones con empresas del sector para atraer inversiones y potenciar proyectos en la provincia.

En el marco de la convención minera más importante del mundo, Weretilneck presentó ante empresarios y referentes internacionales el potencial minero rionegrino y el rumbo de la Provincia para transformar recursos en desarrollo. “Río Negro está en marcha: 60 proyectos mineros. Ofrecemos reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo”, expresó el Mandatario.

Como parte de la agenda de trabajo, el Gobernador encabezó una reunión con autoridades de Fortuna Mining y representantes de Trendix Mining, junto al Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro. Allí se abordó la continuidad del trabajo en territorio a través de la operadora Mansfield, en dos proyectos metalíferos ubicados al sur de Los Menucos: Dos Lagunas y Cerro Choique.

Durante el encuentro se alinearon los principales ejes para el 2026 en ambos proyectos: planificación técnica, criterios de avance en territorio, oportunidades locales y darle continuidad a las reuniones iniciadas en la localidad de los Menucos. La reunión se enmarca en la estrategia provincial de consolidar inversiones con reglas claras y previsibilidad.

“Vinimos a buscar inversiones que se transformen en oportunidades reales: más actividad, más desarrollo y, sobre todo, más empleo joven para los rionegrinos”, afirmó Weretilneck. Y agregó: “Seguimos mostrando lo que es Río Negro y todo lo que tenemos para ofrecer”.

La presencia rionegrina en PDAC 2026 busca fortalecer vínculos internacionales, abrir nuevos canales de inversión y acelerar oportunidades concretas para el desarrollo productivo, con una mirada de largo plazo. “Sabemos hacia dónde vamos”, remarcó el Gobernador.