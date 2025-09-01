Weretilneck participó de la 55° Peregrinación a Ceferino en Chimpay

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó a la comunidad en la 55° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, que reunió a miles de familias de todo el país en una jornada cargada de fe y emoción. La celebración coincidió con un nuevo aniversario de Chimpay, localidad natal del beato patagónico.

Durante la actividad, Weretilneck expresó que Ceferino “es el ejemplo más rionegrino de esfuerzo, fe, superación y amor”, y subrayó: “los rionegrinos estamos acá, buscando la fuerza, la paz y la armonía necesarias para seguir adelante”.

El Mandatario acompañó la caminata y compartió la jornada con los peregrinos, destacando que “esta es la demostración de fe y esperanza más grande”. Estuvo acompañado por el Intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, y el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.

El Gobierno Provincial dispuso un operativo especial para garantizar el normal desarrollo de la celebración. El Ministerio de Salud organizó la cobertura con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME), mientras que las fuerzas de seguridad realizaron tareas preventivas dentro del Parque Ceferiniano y sus alrededores.

Además, Canal 10 y los medios oficiales transmitieron en vivo la peregrinación y la ceremonia religiosa, llevando a todos los hogares de Río Negro cada detalle de esta manifestación de fe y tradición.