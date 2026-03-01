Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Vamos con Todos afirmó que el gobernador describió una “provincia ficticia”, cuestionó la independencia judicial, la situación de la educación y la salud, y lo acusó de hablarle a inversores en lugar de a la ciudadanía.

El bloque Vamos con Todos criticó con dureza el discurso de apertura de sesiones ordinarias pronunciado por el gobernador Alberto Weretilneck, al considerar que presentó “una provincia que no existe” y omitió abordar los problemas estructurales que atraviesan miles de rionegrinos y rionegrinas en materia de educación, salud, salarios y funcionamiento institucional.

El presidente de la bancada, José Luis Berros, sostuvo que “Weretilneck nos quiere hacer creer que Río Negro es una provincia normal, pero si fuera así mañana empezarían las clases, no habría policías expresándose afuera y no estaría vallada la Legislatura”. En esa línea, agregó: “Nos quiere mostrar una provincia ficticia. Tal vez sea la que viven él y sus funcionarios, pero no la que viven los rionegrinos y rionegrinas de a pie todos los días”.

Berros también cuestionó las afirmaciones del mandatario sobre la independencia judicial. “Destacó a la Justicia como independiente y no partidaria, pero el Superior Tribunal de Justicia está integrado por su ex asesor estrella en la Legislatura, un ex funcionario suyo en la municipalidad de Cipolletti y hay jueces y camaristas de su más extrema confianza. Weretilneck maneja la Justicia y nos quiere hacer creer que es autónoma e independiente”, afirmó.

Desde el bloque señalaron además que el discurso estuvo orientado “a empresarios e inversores extranjeros” y no a la ciudadanía. “El gobernador le habló a los mercados, pero no al pueblo rionegrino que ve cómo cae la cobertura del Ipross, cómo las escuelas están destruidas y cómo el Gobierno no puede ofrecer aumentos salariales acordes a la inflación”, expresó Berros.

En relación con los anuncios vinculados al desarrollo energético, la bancada manifestó que comparte la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos con resguardo ambiental, pero advirtió omisiones en el reconocimiento del proceso histórico que permitió esas inversiones. “Por supuesto que aspiramos a que los desafíos energéticos se concreten con respeto por el medio ambiente, pero hubiera sido una muestra de gratitud y reconocimiento que valorara que las inversiones son posibles gracias a la decisión política de Néstor y Cristina de recuperar YPF. Sin esa medida, nada de esto sería posible”, remarcaron.

Por su parte, la vicepresidenta del bloque, Ayelén Spósito, cuestionó el tono general del mensaje y ironízó: “Agradecemos que el gobernador que nos haya abierto los ojos para mostrarnos que los hospitales funcionan plenamente, que las economías regionales están en su máximo auge, que no hay desempleo, que la pobreza no se siente y que las escuelas estarán este lunes en actividad”.

“O el gobernador vive en Narnia o nosotros vemos una realidad muy diferente a la que hoy pretendió describirnos. Tristemente, la que vivimos nosotros es seguramente la misma que viven cientos de miles de rionegrinos y rionegrinas”, concluyó Spósito.

Finalmente, desde Vamos con Todos señalaron que el inicio del período legislativo debería ser una instancia para asumir responsabilidades y presentar soluciones concretas, y no para “dibujar un escenario ideal que contrasta con las dificultades cotidianas de la población”.