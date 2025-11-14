Weretilneck le solicitó a Pesatti que le autorice mediante la Legislatura sobregiros y Letras de Tesorería por $ 260.000 millones para el 2026

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, le remitió a la Legislatura liderada por Pedro Pesatti vicegobernador un Proyecto de Ley que busca asegurar la capacidad financiera operativa del Estado Provincial desde el inicio del Ejercicio Fiscal 2026.

El proyecto, respaldado por un Acuerdo General de Ministros, solicita una autorización total que roza los $260.000 millones en financiamiento.

La trascendencia de esta medida llevó a que el Ejecutivo solicite que el proyecto sea tratado en única vuelta, conforme al Artículo 143°, Inciso 2) de la Constitución Provincial.

La presentación de este proyecto se realiza de forma previa a la Ley de Presupuesto Anual debido a una “necesidad imperativa” de garantizar que las herramientas financieras estén disponibles el 1º de enero de 2026.

Según el Ejecutivo, de no aprobarse anticipadamente, la implementación práctica se demoraría, imposibilitando al Gobierno Provincial contar con el financiamiento necesario para el normal funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones desde el inicio del año.

La aprobación anticipada es imprescindible para asegurar la continuidad de los recursos destinados a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, además de la asistencia a los sectores más vulnerables.

El contexto que enmarca esta solicitud es el de un escenario macroeconómico de inestabilidad y una baja recaudación de impuestos vinculados al nivel de actividad. La sanción es considerada fundamental para mantener la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera de la provincia.

Las Dos Herramientas Financieras Clave

El proyecto de ley propicia dos instrumentos financieros principales, ambos con vigencia a partir del 1º de enero de 2026: autorización de sobregiro Operativo ($ 140.000 millones) y emisión de Letras de Tesorería ($ 120.000 millones).