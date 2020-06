Weretilneck le pide a Alberto no expropiar Vicentin si no tiene consenso social

“No hay que confundirla con la nacionalización de YPF y Aerolíneas”, sugirió el senador aliado. Un diputado de su partido integra el bloque de Ramón, clave para llegar a la mayoría.

Y sin los 8 que la integran llegar a una mayoría sería imposible para el Frente de Todos. Ni bien el presidente anunció la intervención y posterior expropiación de Vicentin, Ramón la celebró en twitter, pero después no habló más y sus pares no se expresaron.

Pero hubo algunas señales a través de sus jefes políticos como fue el caso de Pablo Ansaloni, de Uatre: el secretario general del gremio, Ramón Ayala, recibió a Máximo Kirchner y le comprometió el voto. No parece ir en se sentido el rionegrino Luis Di Giácomo.

Los diputados de Schiaretti rechazan la expropiacion de Vicentin y se complica la sanción del proyecto

Su jefe, el senador y ex gobernador Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo en las votaciones, anticipó que no tiene una postura definida y le aconsejó al presidente no avanzar en una expropiación sin respaldo de población, un objetivo nada sencillo después del banderazo de este sábado.

“El gobierno no puede confundir nacionalización de otras épocas con esta estatización. YPF y Aerolíneas Argentinas habían sido empresas estatales en su fundación y regular su sector. Había apoyo popular para que volvieran al Estado y teníamos problemas para cargar nafta y conseguir aviones”.

“¿Vicentin es el mismo caso? Creo que no. No es monopólica y va a costar mucho para conducir la política agrícola del país. El Gobierno tiene que evaluar si va a poder fijar una política agrícola ganadera del país y si tiene apoyo popular”, consideró Weretilneck, en una entrevista con SenadoTV.

YPF y Aerolíneas dominaban sus rubros, pero Vicentin no es monopólica. El objetivo central tiene que ser recuperar el dinero que prestó el Banco Nación y que no pase a manos extranjeras,

“No quiero aventurar una posición, porque el Gobierno no tiene decidido qué proyecto enviar. Cuando lo haga, empezaremos a ver con los diputados (por Di Giácomo). El objetivo central tiene que ser recuperar el dinero que prestó el Banco Nación y el Bice y evitar que pase a manos extranjeras, porque sino quedaría muy concentrado el comercio de granos”, concluyó el rionegrino.

De esta manera, quedó más cerca de la propuesta del gobernador de Santa Fe Omar Perotti, quien el viernes, después del fallo judicial que frenó la intervención, le acercó al presidente una propuesta para conducir la empresa con las cooperativas agropecuarias sin pasar por una ley de expropiación.

No muy diferente a la que habían acercado Lavagna, los socialistas de su provincia y los diputados de Cambiemos que responden a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

En el resto del bloque de Ramón no hay voluntad de acompañar una ley que levanta revueltas rurales. La tucumana Beatriz Ávila y el santucrecño Antonio Carambia, leales los intendentes de sus distritos (San Miguel de Tucumán y Las Heras). A los dos se les vence el mandato el año que viene.

El grupo lo completan los tres misioneros del Frente Renovador para la Concordia de Misiones, el partido que controla Misiones desde 2003, conduce en los hechos el diputado provincial Carlos Rovira junto al gobernador de turno. Desde diciembre es Oscar Alberto Herrera Ahuad, uno de los que visitó Alberto en las giras que hizo antes que el médico le pidiera quedarse en Olivos.

“Todavía no tenemos posición tomada. Vamos a discutirlo en el bloque”, se limitaron a responder los misioneros a LPO. El bloque fue creado por Sergio Massa para concentrar ayuda y hasta ahora no falló: garantizaron la emergencia económica de diciembre, la baja a jubilaciones de diplomáticos y jueces en febrero y frustraron la sesión convocada por Cambiemos para derogar los superpoderes a Cafiero. Sólo fue Ramón.

El Frente de Todos tiene 119 diputados y necesita 10 para alcanzar la mayoría. Sin los federales (sólo no se expresaron Andrés Zottos y el jefe Eduardo Bucca), los 8 de Ramón son clave junto a la neuquina Alma Sapag y los dos de izquierda, Romina del Plá y Nicolas del Caño, cuya ayuda pueda ser un arma de doble filo porque podrían pedir cambios en el articulados si se saben claves para el quórum.

La agenda de Diputados sigue muy intensa en comisiones pero sin sesiones. El martes, los jefes de bloque se reunirán para definir si renuevan el protocolo de sesiones remotas y la única condición que anticiparon los jefes de Cambiemos es que no la avalarán si es para debatir la expropiación de Vicentin. Por ahora, el proyecto no está. Nunca llegó.