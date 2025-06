Weretilneck exige obras en las rutas nacionales que tienen hundimiento que rondan los 20 centímetros

El Gobierno de Río Negro denunció el estado de abandono de las Rutas Nacionales 22, 23, 40 y 151, con obras paralizadas, falta de mantenimiento y tramos casi intransitables. La situación impacta directamente en la comunidad: agrava los peligros de circular, pone vidas en riesgo y afecta la conectividad y el desarrollo productivo, turístico y social. Con un fuerte mensaje, el Gobernador Alberto Weretilneck defendió a la provincia y reclamó por la situación: “Hace más de 15 años que estamos esperando. Y la respuesta es siempre la misma: no hay plata”.

Los informes técnicos elaborados por equipos provinciales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos exponen un escenario preocupante en las rutas nacionales, claves para el movimiento interno y la integración con otras regiones del país.

“Las rutas están heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen. Y las promesas se archivan”, dijo Weretilneck, a través de sus redes sociales. Advirtió que “la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días.»

Ruta Nacional 22: entre el abandono y los riesgos viales

La Ruta Nacional 22 atraviesa la provincia conectando Río Colorado con Cipolletti. El relevamiento advierte sobre deformaciones severas, obras inconclusas y un alto grado de deterioro en toda su traza.

Entre los puntos críticos se destacan deformaciones por ahuellamiento en todo el tramo, con profundidades de hasta 17 centímetros; un estado grave del puente sobre el río Colorado, con barandas deterioradas y juntas en mal estado; obras paralizadas en accesos clave como las rotondas de Choele Choel y la autopista entre General Godoy y Cipolletti; y desvíos en mal estado, con señalización deficiente y calzada reducida en varios sectores.

La falta de mantenimiento y finalización de obras genera riesgos constantes para los usuarios, en una ruta vital para la producción, el turismo y la vinculación estratégica con Vaca Muerta.

Ruta Nacional 23: conectividad interrumpida en la Línea Sur

El informe sobre la Ruta Nacional 23, entre Dina Huapi e Ingeniero Jacobacci, refleja una obra paralizada en tramos clave y una conectividad severamente afectada para cientos de familias, productores y comunidades de la Región Sur.

Los principales problemas relevados incluyen más de 34 kilómetros sin obras ejecutadas o apenas iniciadas; tramos asfaltados sin habilitar, con ausencia total de señalización y alto riesgo de accidentes; cambios bruscos de calzada sin advertencias que ya han generado siniestros, incluso fatales; y sectores sin drenajes adecuados, especialmente en zonas de mallines donde colectivos y camiones quedan atascados tras las lluvias.

El relevamiento concluye que la situación actual pone en jaque la seguridad vial y la integración territorial, y exige una reactivación urgente de las obras.

Ruta Nacional 40: reparaciones precarias sin solución estructural

En el tramo entre Bariloche y El Bolsón, la Ruta Nacional 40 también presenta deficiencias importantes, con intervenciones parciales que no resuelven los problemas de fondo.

Se detectaron bacheos mal ejecutados, sin compactación ni señalización, que ya presentan nuevas roturas; fresado excesivo que debilita la estructura del asfalto; taludes inestables, alcantarillas tapadas y vegetación que invade las banquinas; además de zonas con deformaciones graves y falta de señalización horizontal y vertical.

La conclusión técnica es contundente: las reparaciones actuales son provisorias y no alcanzarán a resistir un nuevo invierno. Se requiere una obra integral que contemple nueva base estructural, drenajes, señalización completa, muros de contención y un diseño acorde al tránsito actual.

Ruta Nacional 151: un eje clave en estado crítico

La Ruta Nacional 151, que conecta Cipolletti con La Pampa, cumple un rol estratégico en la salud, la educación, la producción, la energía y el turismo del norte provincial. Su mal estado impacta directamente en múltiples actividades esenciales.

En materia de salud, es la vía principal para las derivaciones entre el nuevo Hospital de Catriel y Cipolletti. El deterioro ha provocado roturas de ambulancias y demoras críticas en los traslados. Además, es usada a diario por la comunidad educativa de numerosas escuelas y de la sede de Agronomía de la Universidad Nacional del Comahue en Cinco Saltos.

Desde el punto de vista productivo, es una ruta clave para el tránsito de frutas. Los baches y las vibraciones afectan la calidad de la mercadería y elevan los costos logísticos. También tiene una alta relevancia energética, ya que se utiliza para el transporte de arenas hacia Vaca Muerta y para la logística de la actividad petrolera, pero el mal estado de la traza encarece la operación y pone en riesgo el abastecimiento.

Por último, es una vía fundamental para el transporte público y el turismo. Circulan por ella líneas de colectivo provinciales e interprovinciales, y es uno de los principales accesos a Río Negro. Su deterioro no solo dificulta la conectividad, sino que también afecta la imagen de la provincia ante quienes la visitan.

Una demanda urgente al Gobierno Nacional

Los tres relevamientos técnicos concluyen que el abandono de las obras nacionales pone en riesgo la vida de los rionegrinos y rionegrinas. Ante esta situación, el Gobierno Provincial exige la reactivación inmediata de los trabajos de mantenimiento y la asignación de recursos para garantizar rutas seguras, transitables y acordes al desarrollo que necesita la provincia.

La queja del Gobernador Weretilneck se hizo sentir en redes sociales. “Lo que pasa con las rutas nacionales en nuestra provincia no es una demora. Es un destrato sistemático. Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”, dijo.

Además, denunció la falta de inversión nacional a pesar de la recaudación por impuestos específicos: “En 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? Porque en Río Negro, no”.

Frente a quienes reclaman que la Provincia intervenga directamente, el Mandatario fue claro: “Nos preguntan por qué no las arreglamos nosotros. Porque no nos dejan. Las rutas nacionales son competencia de Nación. No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos”.

Y cerró con un mensaje que sintetiza el reclamo rionegrino: “Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. El reclamo es claro, concreto y legítimo. Las rutas son nacionales. Y tienen la obligación de hacerse cargo.»