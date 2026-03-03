Weretilneck está en Canadá en la convención minera más importante del mundo

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck ya participa en Toronto de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la convención minera más importante del mundo. En la primera jornada de trabajo, destacó que Río Negro busca atraer nuevas inversiones que se traduzcan en más trabajo y oportunidades, especialmente entre los jóvenes.

Ante más de 30.000 referentes de 130 países, la Provincia presenta más de 60 proyectos mineros en marcha que generan trabajo para más de 1.700 familias, consolidando una actividad que ya forma parte de la nueva etapa productiva rionegrina.

En el marco del “Argentina Day”, donde la delegación nacional expuso ante 470 empresas e inversores internacionales, se presentaron los avances del sector y el escenario de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo de grandes proyectos. Río Negro integra esa representación federal mostrando continuidad política, seguridad jurídica y reglas claras para invertir.

“Este es el primer día de trabajo aquí en Toronto, en la feria más grande del mundo de minería. Estamos mostrando qué es el Río Negro minero. Un futuro y un rumbo enorme”, expresó Weretilneck.

“Queremos que haya inversiones, queremos que haya empleos, queremos que nuestros jóvenes vean en la minería la gran oportunidad posible. Por eso estamos aquí en Canadá, para que nos conozcan y para que confíen en Río Negro”, agregó.

La presencia en la PDAC forma parte de una estrategia sostenida para posicionar a la provincia en el escenario internacional y transformar su potencial minero en trabajo local, formación y desarrollo territorial.

La delegación argentina está integrada por el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Minería, Luis Lucero; el titular de la Agencia de Inversiones, Diego Sucalesca y los Gobernadores Weretilneck y Carlos Sadir de Jujuy; además de los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja) y Hebe Casado (Mendoza), junto a ministros y funcionarios de Salta, Santa Cruz y San Juan.