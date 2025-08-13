Weretilneck cuestionó el pedido de crear nuevos bloques en la Legislatura por parte de los libertarios y el diputado Anibal Tortoriello

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El presidente de JSRN y gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, manifestó, en declaraciones radiales, una contundente definición sobre las próximas elecciones legislativas: “El adversario es el centralismo porteño, no hay otro”, dijo, asegurando que los próximos comicios serán clave para definir si Río Negro cuenta con representantes que defiendan sus intereses o que respondan a jefes políticos desde Buenos Aires.

“Un senador de Fuerza Patria hará lo que le ordene Cristina Kirchner. Uno de La Libertad Avanza, lo que le diga Milei. Ninguno de esos escenarios es favorable para Río Negro”, aseguró Weretilneck, quien agregó: “Para nosotros, el adversario es el centralismo porteño. Ante un gobierno nacional autoritario, abandónico y desinteresado por las provincias, la única defensa que tenemos es el Congreso”.

Durante la entrevista, destacó a los candidatos de la alianza Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) serán la voz genuina de la provincia: “Facundo López llevó adelante los debates más importantes de los últimos años en la Legislatura. Andrea Confini lideró el equipo que permitió que Río Negro exporte gas y petróleo, generando más de 1.700 puestos de trabajo directos. Juan Pablo Muena tiene marcada experiencia y representa a Bariloche. Afuera de este espacio, están solo quienes representan intereses de Buenos Aires”, resaltó el gobernador, quien negó que las diferencias internas afecten la agenda de trabajo ya que se trata de “temas coyunturales, lógicos en un espacio de charla y debate como JSRN”.

Weretilneck también cuestionó el pedido de crear nuevos bloques en la Legislatura por parte de los libertarios y el diputado Anibal Tortoriello y consideró que es “incoherente” que quienes hablan de achicar el Estado y de reducir gastos, “pidan un secretario de bloque, un auto y un presupuesto”, ya que ese dinero “sale de los fondos públicos, no del bolsillo de cada legislador”.

FUENTE: Bariloche 2000