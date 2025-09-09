Weretilneck agradeció a la militancia de Viedma que acompañó a sus candidatos en el acto realizado en APEL

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

«Gracias a la militancia viedmense, que una vez más nos demostró la fuerza de nuestra gente y que estamos más juntos que nunca», expresó el Gobernador de Rio Negro Alberto Weretilneck en redes sociales.

Este lunes por la noche en el Salón de APEL en Viedma se realizó el acto de presentación de los candidatos a senadores y diputados Nacionales que competiran en la elección del próximo 26 de octubre.

Del acto participaron calculan, unas 2.500 personas y los principales oradores fueron, Weretilneck Facundo López Legislador candidato a senador y Mabel Yahuar intendenta de Los Menucos y candidata en segundo lugar a candidata a diputada Nacional.

También en el escenario montado en el medio del salón, estuvo el intendente de Viedma Marcos Castro, apoyando a López .

Castro no pasó desapercibido por ser un hombre impulsado por Pedro Pesatti, actual vicegobernador de Rio Negro y hoy distanciado de la conducción de Jusntos Somos Rio Negro y del gobierno provincial, luego de ser descartado por Weretilneck para ser candidato a senador.

Weretilneck en las redes:

Gracias por acompañarnos con nuestro candidato Facundo López Legislador y Mabel Yahuar, que serán la voz firme de nuestra provincia en el Senado de la Nación.

Cuando decimos Juntos Defendemos Río Negro, decimos que no nos arrodillamos. Que necesitamos nuestras propias herramientas para defender lo que es nuestro. Porque al centralismo porteño no le importa lo que hacemos ni lo que pasa en nuestra provincia.

Por eso necesitamos senadores y diputados que levanten la voz por los rionegrinos y que no respondan a jefes políticos de Buenos Aires.

De esta propuesta profundamente rionegrina también son parte Andrea Confini y Bruno Pogliano para el Senado, y Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse para Diputados, con el respaldo histórico de 30 intendentes e intendentas.

Son dirigentes que caminan la provincia, que saben los problemas y los sueños de nuestra gente. Hoy lo sentimos más que nunca: la defensa de Río Negro nace acá, en Viedma, con la fuerza y la emoción de nuestra militancia.