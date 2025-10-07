Weretilneck acompañado por la UOCRA recorrió el oleoducto VMOS y destacó el avance de la obra

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó una recorrida técnica por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en cercanías de Aguada Cecilio, donde dialogó con trabajadoras y trabajadores, supervisó los avances y destacó el cumplimiento de los plazos de una obra que ya marca un antes y un después en la historia energética del país.

“El Vaca Muerta Oil Sur va a cambiar la historia de la costa rionegrina y consolida a Río Negro como eje del desarrollo energético nacional”, afirmó el Mandatario, quien recorrió el campamento PK327, acompañado por autoridades de las empresas Techint y SACDE y por dirigentes de la UOCRA.

Weretilneck valoró especialmente el compromiso de los equipos que hacen posible esta obra estratégica: “Más de 2.000 mujeres y hombres rionegrinos trabajan hoy a lo largo de toda la traza del oleoducto. Es el resultado de una provincia previsible, ordenada y que cumple”.

El VMOS sostiene actualmente unos 5.000 empleos directos e indirectos, con un promedio del 80% de mano de obra local y picos del 87% en algunos tramos, cumpliendo el compromiso asumido por la Provincia en defensa del trabajo rionegrino. Además, la obra potencia la economía y el comercio de la región, con contratación de pymes locales.

Durante la visita, el Gobernador recorrió la estación de soldaduras y las áreas de descanso del campamento, donde saludó al personal y destacó la organización del obrador y las condiciones laborales del proyecto. También visitó el comedor y compartió el almuerzo con el personal.

En la visita estuvieron presentes el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la ex Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, impulsora del proyecto; la Secretaria de Trabajo, María Martha Ávilez; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el Secretario General de la UOCRA Río Negro, Damián Miler; representantes de las empresas y legisladores provinciales.

Desde la UOCRA, su Secretario General, Damián Miler, agradeció “el acompañamiento permanente de la Provincia y la firme decisión del Gobernador Weretilneck de garantizar que el trabajo del Vaca Muerta Oil Sur quede en manos de los rionegrinos”.