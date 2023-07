Volcó una combi de la Policía al pasar de largo en una curva que está cerca de la Estación de Trenes

Según las primeras deducciones de los uniformados, el accidente que ocurrió cerca de las 07:00 de la mañana de este viernes, podría haberse producido porque el asfalto estaba con hielo, pero también a esa hora había neblina.

El conductor de la combi, no alcanzó a doblar en la curva que está después de las vías de la estación de Trenes de Viedma.

El accidente fue volviendo, por la ruta provincial N°51, conocida como camino al aeropuerto Gobernador Castello, que también es utilizada por conductores que van a la escuela de Cadetes de la Policía, el complejo Penal de la Provincia y el autódromo de Viedma.

Posiblemente el chofer del rodado policial, no pudo doblar al no ver la curva por la neblina, es una de las hipótesis, pero también podría haber sido el hielo que había en el asfalto producto de la helada, que le jugó una mala pasada al intentar frenar para tomar para su izquierda y no poder hacerlo siguiendo de largo, rompiendo postes y cortando el alambrado que limita hasta donde llegan los terrenos de la Estación de Trenes.

Fernando Enriques Jefe del cuerpo de Seguridad de Viedma en diálogo con Lo Principal, dijo que es todo materia de investigación,

La camioneta Mercedes Benz quedó volcada del lado izquierdo, del sector del conductor, que luego del accidente pudo dar aviso a las autoridades de lo sucedido y fue rápidamente asistido.

El conductor fue atendido en el lugar por personal del hospital de Viedma Artémides Zatti, donde se le realzaron los estudios médicos de rigor, pero está fuera de peligro.

El jefe de la policía de Rio Negro Osvaldo Tellería en diálogo con Lo Principal, confirmó que fueron sólo daños materiales y que el conductor se encuentra bien.