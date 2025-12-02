Villaverde renunció a su banca de diputada confiada que asumirá como senadora Nacional

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Lorena Villaverde ya presentó su renuncia como diputada, pese a que todavía no pudo jurar como senadora y sus ex colegas podrían refrendar esa dimisión este miércoles, cuando asuman los nuevos legisladores en la Cámara Baja.

La rionegrina se apuró con el trámite la semana pasada, acaso confiando que iba a poder sentarse a su banca en el Senado. Sin embargo, ni Patricia Bullrich ni el gobierno buscaron con demasiado esmero las voluntades para aprobarle el pliego a la candidata de Karina Milei, tal como informó LPO.

Por eso, Villaverde terminó envuelta en un papelón en el recinto el viernes pasado. Aunque la legisladora electa se paseaba entre las bancas saludando a sus posibles compañeros de bancada, Juliana di Tullio se acercó a Bullrich y le planteó que la rionegrina no podía estar ahí y la exministra se dio vuelta y le pidió que se fuera a Villaverde, que amagó con resistir hasta que Bullrich apeló a la ayuda de la neuquina Nadia Márquez.

Finalmente, la candidata libertaria para quedarse con el puesto de presidenta provisional, que está ocupado por Bartolomé Abdala hasta el 24 de febrero, le indicó el camino de salida.

Ahora, sus excompañeros del bloque de diputados libertarios podrían aprobar su renuncia. «Es un trámite, es una decisión de ella», dijo uno de los legisladores de LLA ante la consulta de LPO, como si se desentendiera del destino de Villaverde.

Fuentes del oficialismo dijeron a LPO que Javier Milei estalló de furia cuando saltó el escándalo de la candidata a senadora promovida por Karina Milei y Lule Menem, pero se mantuvo al margen. Ambos funcionarios desistieron de impulsarla recién el jueves, cuando sus informantes en el Senado les advertían que no podían conseguir el respaldo del radicalismo para convertirla en senadora.

Por eso, el jujeño Ezequiel Atauche propuso en la reunión de labor parlamentaria lo que concretaría al otro día en el recinto: volver con el pliego a la comisión de Asuntos Constitucionales para seguir debatiendo.

Si el gobierno quisiera salvar a Villaverde, podría haber defendido con más fervor el derecho de la libertaria a asumir. Después de todo, perdió la elección contra Martín Soria por alrededor de 2500 votos, lo que equivaldría al padrón de votantes de una escuela en Ciudad de Buenos Aires para el día de la elección.

Al cierre de esta nota era una incógnita cuál sería el destino de la rionegrina. Para un senador libertario, que reconoció que «no todos la bancan en el bloque», era improbable que su colega se quede «sin el pan y sin la torta».