Villaverde renunció a la banca de senadora, se lo comunico por carta a Milei

Lorena Villaverde, tras no haber obtenido el respaldo para asumir en el Senado, finalmente renunció este miércoles a su banca en la Cámara alta. De todos modos, seguirá ejerciendo su cargo de diputada nacional, ya que le quedan dos años más de mandato.

La legisladora de La Libertad Avanza comunicó públicamente su decisión al compartir la carta que le dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei. En la misma, denunció «operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar».

Fue a tan solo 24 horas de que decidiera retirar su renuncia a la Cámara de Diputados, que había sido presentada con el objetivo de asumir en el Senado tras haber obtenido una banca en representación de la minoría en Río Negro durante las últimas elecciones.

La oposición trabó su ingreso al Senado denunciando supuestos vínculos de la libertaria con el narcotráfico y con Fred Machado.

La ex ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, habilitó que su pliego vuelva a comisión y apoyó que no se le tomara juramento.

Había en ese movimiento, en los hechos, un mensaje: las respuestas que dio Villaverde no habían convencido.

Fuentes de su entorno no lamentaron su renuncia. Es más, advirtieron que la todavía diputada “tiene mucho que explicar ante la opinión pública”.

Es una situación que recuerda a la situación que terminó con José Luis Espert afuera de la lista de LLA y expulsado de la política.