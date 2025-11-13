Villaverde podría quedarse sin apoyo para asumir como senadora por sus vínculos con Fred Machado

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La rionegrina tuvo que dar explicaciones sobre su situación en una reunión de bloque con Bullrich. «Ni los libertarios le creen», dijo un senador.

Lorena Villaverde mantuvo este miércoles un silencio imperturbable durante la segunda reunión de bloque convocada por Patricia Bullrich, después que un colega de su bloque le preguntara en el encuentro de la semana pasada cómo era su situación.

Uno de los senadores presentes le dijo a LPO que la senadora electa contestó que «estaba todo aclarado» y que «la ministra (por Bullrich) está al tanto».

Sin embargo, esa explicación no desactivó la desconfianza en el oficialismo. «Ni los libertarios le creen», comentó una fuente al tanto de las conversaciones.

El problema de la rionegrina es que los pliegos de los legisladores tienen que ser dictaminados por mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo e integrada por 19 senadores. El peronismo cuenta con 8 representantes allí, pero también son miembros el radical Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri, que han votado contra el gobierno en temas sensibles, y la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

La referencia al líder de Juntos Somos Río Negro no es ociosa. LPO reveló que Fred Machado se reunió con el gobernador en 2019 y, luego, su esposa y titular de la Secretaría de Ambiente provincial, Andrea Confini, concesionó a Claudio Ciccarelli, primo y testaferro del presunto narco, una decena de canteras de arenas silíceas.

Ciccarelli, a la sazón, fue apuntado por el actual diputado y senador electo Martín Soria como «pareja» de Villaverde, cerrando una malla reticular en la que están conectados Machado, Weretilneck y Villaverde. El ex ministro de Justicia, de todas maneras, se impuso ante su contrincante libertaria por solo 2259 votos, una diferencia exigua que además provoca en más de un senador la duda acerca de impedirle su asunción: «hubo gente que la votó», alegan.

Como sea, un senador libertario admitió ante LPO que la diputada libertaria «la tiene difícil». «No sé si va a tener los votos en la comisión», lamentó.

Por reglamento, los senadores juran en una sesión preparatoria previa al 10 de diciembre pero, para llegar a esa instancia, deben contar con su pliego dictaminado en la comisión de Vigo. Como anticipó LPO, el peronismo está decidido a impugnar la asunción de Villaverde, aplicando el criterio del «caso Patti», en referencia al represor Luis Abelardo Patti, a quien no dejaron asumir en 2005 por sus causas por delitos de lesa humanidad.

FUENTE: www.lapoliticaonline.com

NOTA: https://www.lapoliticaonline.com/congreso/lorena-villaverde-podria-quedarse-sin-apoyo-para-asumir-como-senadora-por-sus-vinculos-con-fred-machado-3561/