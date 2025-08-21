Villaverde le contestó a Soria, “quiero solidarizarme con la historia de vida del diputado Soria»
Durante el tratamiento del veto presidencial al aumento de jubilaciones, Villaverde tomó la palabra y cruzó con una respuesta astuta: “Quiero solidarizarme con la historia de vida del diputado Soria».
«No debió haber sido fácil para él criarse en un seno marcado por violencia familiar extrema y consumos problemáticos”. Aunque no mencionó los cargos, la alusión fue directa. Finalizó con una crítica mordaz: “La sarta de barbaridades que expone demuestra que se les está terminando el curro”, una frase que apuntó a la pérdida política del peronismo kirchnerista.
Este cruce, cargado de acusaciones graves y simbolismo personal, desnudó el nivel de confrontación política entre ambos bloques y marcó otra jornada donde el Congreso fue vehículo de conflictos tan intensos como públicos.