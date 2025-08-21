Villaverde le contestó a Soria, “quiero solidarizarme con la historia de vida del diputado Soria»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Durante el tratamiento del veto presidencial al aumento de jubilaciones, Villaverde tomó la palabra y cruzó con una respuesta astuta: “Quiero solidarizarme con la historia de vida del diputado Soria».

«No debió haber sido fácil para él criarse en un seno marcado por violencia familiar extrema y consumos problemáticos”. Aunque no mencionó los cargos, la alusión fue directa. Finalizó con una crítica mordaz: “La sarta de barbaridades que expone demuestra que se les está terminando el curro”, una frase que apuntó a la pérdida política del peronismo kirchnerista.

Este cruce, cargado de acusaciones graves y simbolismo personal, desnudó el nivel de confrontación política entre ambos bloques y marcó otra jornada donde el Congreso fue vehículo de conflictos tan intensos como públicos.