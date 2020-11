Viedma busca alternativas al turismo convencional

El llamado está dirigido a particulares con perspectiva de idear proyectos afines a la actividad en el espacio público urbano, rural y costa atlántica.

“La idea es crear nuevas propuestas creativas y alternativas para distribuir la oferta, y evitar aglomeración de personas en el reducido menú de opciones que actualmente tiene un turista”, indicó Sergio Rodríguez, titular del área de Turismo municipal.

La Municipalidad de Viedma, en coordinación con el Crear Río Negro y la Agencia de Desarrollo Microregional Viedma, a través de sus equipos técnicos ofrecen asesoramiento para asistir a los emprendedores con líneas crediticias que costeen la inversión.

El interés radica en la necesidad de contar con un portfolio de oferta turística diversificada, que aliente a los visitantes a extender sus estadías en el destino, potenciando los recursos y atractivos de Viedma.

Se describen a continuación potenciales experiencias turísticas a cubrir:

1- Guía de Trekking en campo dunar, Bahía Creek.

2- Sunboard, El Cóndor, Bahía Creek.

3- Safari fotográfico y observación nocturna del cielo.

4- Terapias holísticas, La Lobería.

5- Cabalgatas interpretativas, IDEVI, Camino de la Costa.

6- Travesías de Cicloturismo, IDEVI y Camino de la Costa.

7- Navegación por el Delta del río Negro.

8- Actividades náuticas (rental de SUP, kayak, pampero, bicicleta acuática, etc).

9- Observación de aves.

10- Mapping 3D, edificios históricos, Viedma.

Informes y recepción de ideas – proyecto a través de turismo@viedma.gov.ar.

“COMPROMETIDOS CON LA VIDA”

El intendente Pedro Pesatti dijo que “para nuestro gobierno el desarrollo del turismo resulta clave, por eso puse al frente de ese área al Lic. Sergio Rodríguez, uno de los profesionales más calificados que tenemos en la provincia. Rodríguez -indicó- se desempeñó como titular del organismo de turismo de Río Negro, como asesor del primer Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Mayer, al tiempo que formó parte de los equipo de Antonio Torrejón”.

“Pero más allá del compromiso que tenemos y demostramos con el turismo, estamos reconsiderando y adaptando nuestras ideas, evaluando alternativas y pensando cada acción en función de garantizar que la actividad turística hoy no impacte negativamente en nuestro sistema sanitario”, explicó el intendente.

Pesatti expresó que “si bien tenemos algunas de las playas más extensas del país, que podrían garantizar el máximo distanciamiento, no tenemos camas o unidades de terapia intensiva para soportar una sobrecarga de los contagios e internaciones por encima del número para el cual el sistema ha sido pensado y diseñado. Por eso no podemos pensar en el turismo como si estuviéramos en una época normal, porque el Hospital Zatti no tiene una capacidad agregada para atender lo que el turismo puede adicionar como demanda a la región”. Y cerró diciendo: “Para nosotros lo primero sigue siendo cuidar la salud de nuestras vecinas y vecinos, y felizmente ya sabemos que la ciencia comienza a producir respuestas a partir de las distintas vacunas que están en sus etapas de desarrollo final para superar definitivamente las consecuencias de esta catástrofe”.