Viajó a Buenos Aires en su cero kilómetro, el motor presentó fallas y tendrán que sustituirle la camioneta

En el taller de Kumenia S.A de Neuquén la camioneta fue reparada. Surge del informe que el vehículo ingresó por grúa testigo llave, antipolución, sistema de frenado activado; el VH el motor queda en marcha pero no tiene reacción, con lo que se solicita el ajuste de conectores y cambio de cableado, DLR izquierdo no funciona (luces de conducción diurnas).

Ante este panorama el cliente consideró que la camioneta ya no cumplía la expectativa de calidad y no quiso retirarla. En consecuencia inició un juicio civil.

La pericia mecánica fue determinante para el resultado del juicio ya que el fallo de Cipolletti le ordenó a Kumenia S.A y a Renault Argentina S.A que sustituya la camioneta por otra unidad de iguales características.

Luego de la reparación, a raíz de las pruebas realizadas, el vehículo funcionó correctamente pero en cuanto a la pregunta puntual de que si es conveniente el cambio de unidad, el perito sostuvo que “hallada la causa y resuelta el vehículo puede funcionar perfectamente como un 0km”.

Las partes pidieron mayores explicaciones a esa pericia pero no fueron respondidas.

La sentencia concluyó que no puede extraerse de ese dictamen una conclusión contundente y certera, pues no brinda a ciencia cierta si los resultados fueron eficaces al punto de asegurar que no se volverá a repetir la falla (tres veces acaecida) , tal como correspondería a un vehículo de mínimo kilometraje.

Consideró el fallo que no se puede obligar al comprador a llevarse el auto nuevamente arreglado y esperar a que se presenten o no nuevas fallas, luego de haber ya sufrido tres desperfectos que lo han dejado a pie en menos de dos meses de haberlo comprado.

“Un automóvil con pocos kilómetros de rodamiento y con desperfectos que detuvieron su marcha en plena circulación destruye cualquier confianza, seguridad y confort que un usuario deposita en la adquisición de una unidad 0km”, surge de la sentencia.